Maghreb: un nouveau projet d’autoroute

Une nouvelle autoroute se dessine à l’est de Marrakech, destinée à fluidifier la circulation autour de cette ville emblématique tout en optimisant les connexions routières vers le nord du Maroc. Ce projet ambitieux est porté par la Direction régionale de l’Équipement, du Transport et de la Logistique de Marrakech-Safi, qui a récemment lancé une étude de définition pour sa réalisation. Cette étude, financée à hauteur de 3,2 millions de dirhams et confiée au cabinet Conseil ingénierie et développement (CID), vise à répondre aux défis croissants du trafic dans la région.

Le contournement envisagé reliera plusieurs routes nationales stratégiques. Il intégrera notamment la RN8 vers Béni-Mellal, la RN9 qui mène à Ouarzazate, ainsi que la RN7 en direction de Taroudant. La route provinciale RP2017, desservant la vallée de l’Ourika, sera également connectée à cette nouvelle infrastructure. En outre, l’autoroute A3 se verra connectée à la RN7, un lien qui permettra de raccourcir les distances et de réduire les temps de trajet pour les usagers.

Ce nouvel axe autoroutier aura pour effet de désengorger considérablement le centre-ville de Marrakech. Les véhicules en transit pourront contourner la ville ocre, évitant ainsi les embouteillages récurrents qui affectent la circulation locale.

Sur un plan plus large, ce projet s’inscrit dans une stratégie de renforcement des infrastructures pour améliorer les liaisons routières avec le nord du Maroc. En particulier, le contournement jouera un rôle crucial en connectant la future autoroute Marrakech-Béni Mellal, permettant ainsi aux véhicules venant du nord de rejoindre des villes comme Kelaât Sraghna ou Béni Mellal sans devoir traverser Marrakech.