Maghreb: une artiste révèle les conseils que lui a donné le roi Hassan II

Latifa Raafat. Photo : DR

La carrière artistique de Latifa Raafat, figure emblématique de la chanson marocaine, a été marquée par l’influence bienveillante du roi Hassan II. Lors d’une récente interview accordée à Al3omq, la chanteuse a révélé les précieux conseils que le défunt monarque lui prodiguait au début de son parcours musical.

Le souverain encourageait vivement Raafat à se consacrer au répertoire marocain, notamment lorsqu’elle était tentée d’interpréter des chansons orientales. Il l’incitait également à reprendre d’anciennes œuvres qu’il affectionnait particulièrement. Ces recommandations royales ont profondément façonné l’orientation artistique de la chanteuse, qui a choisi de poursuivre sa carrière au Maroc plutôt que de s’établir à l’étranger comme certaines de ses consœurs.

Contrairement à d’autres artistes, Latifa Raafat affirme n’avoir jamais souffert de discrimination en faveur des artistes étrangers lors d’événements musicaux. Elle souligne avoir bénéficié d’un traitement équitable et d’un soutien adéquat dans la gestion de ses affaires, tant au Maroc qu’à l’international.

Abordant des sujets plus personnels, la chanteuse s’est exprimée sur la question du port du voile, estimant qu’il n’est pas l’apanage des artistes et que les femmes qui font ce choix sont bénies. Quant à l’éventualité de se retirer de la scène musicale, elle envisage cette possibilité tout en précisant que sa passion pour le chant pourrait la maintenir active sans pour autant lasser son public.

Latifa Raafat a également évoqué sa méthode de travail, qui diffère de celle des jeunes artistes contemporains. Fidèle à son approche traditionnelle consistant à sortir une œuvre par an, elle explique avoir du mal à s’adapter au rythme effréné de ses cadets qui publient des titres tous les trois ou quatre mois.

Les dernières années ont vu la chanteuse s’éloigner temporairement de la scène musicale. Elle attribue cette absence à divers facteurs, notamment la pandémie de Covid-19, sa grossesse, et la naissance de sa fille unique, Elmass, en 2019. Raafat insiste sur le fait qu’il s’agissait d’un choix personnel et non d’une exclusion, comme certains ont pu le suggérer.

La maternité a considérablement influencé les choix de vie de l’artiste. Avec son mari, elle a pris la décision de préserver leur fille de l’exposition médiatique jusqu’à ce qu’elle soit en âge de prendre ses propres décisions. Bien qu’Elmass montre un intérêt pour le chant, Latifa Raafat ne souhaite pas l’encourager à suivre ses pas dans l’industrie musicale, préférant la voir poursuivre des études dans un domaine différent.