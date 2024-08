Maghreb: une famille fait plier l’Italie dans une décision judiciaire

Photo DR

La justice italienne vient de rendre une décision historique, accordant une indemnisation record à une famille marocaine suite au décès tragique d’un de leurs proches sur le sol italien. Cette affaire met en lumière les défis auxquels sont confrontés les immigrés en Europe, notamment en matière de sécurité routière et de protection juridique, tout en soulignant l’importance croissante des liens transnationaux dans un monde globalisé.

Un accident aux conséquences inattendues

Le 18 mai 2017, la vie de M.H., un Marocain de 33 ans installé à Pavie, en Italie, a brutalement pris fin sur la route provinciale 412, près de Landriano. Ce drame, survenu à peine sept mois après son arrivée en Italie, a non seulement mis un terme à ses aspirations d’une vie meilleure, mais a également bouleversé l’existence de sa famille restée au Maroc. Vendeur ambulant de fruits sur les marchés de Vigevano, M.H. incarnait l’espoir d’un avenir prospère pour ses proches, leur envoyant régulièrement une partie substantielle de ses revenus.

L’enquête a révélé que le conducteur du véhicule, lui aussi d’origine marocaine, ne possédait pas de permis de conduire valide. De plus, l’Alfa Romeo 156 impliquée dans l’accident appartenait à un tiers et n’était plus couverte par une assurance en règle. Ces circonstances ont initialement compliqué la quête de justice de la famille de la victime, la compagnie d’assurance refusant tout dédommagement sous prétexte que les liens de parenté n’étaient pas suffisamment établis.

Une bataille juridique acharnée

Face à cette injustice, la famille de M.H. a décidé de porter l’affaire devant les tribunaux italiens. Guidés par l’avocat Angelo Raffaele Miceli, ils ont entamé une longue bataille juridique qui a finalement abouti à une décision sans précédent. Le 6 août dernier, le tribunal de Pavie a ordonné au Fonds de garantie pour les victimes de la route de verser une indemnité colossale de 2 millions d’euros à la famille du défunt.

Cette décision remarquable bénéficie non seulement à la veuve et aux enfants de M.H., mais s’étend également à sa mère et à ses 17 frères et sœurs résidant au Maroc. Elle témoigne d’une reconnaissance exceptionnelle de l’importance des liens familiaux au-delà des frontières nationales et remet en question les pratiques traditionnelles en matière d’indemnisation des victimes étrangères.

Un précédent aux implications considérables

Le jugement du tribunal de Pavie pourrait avoir des répercussions significatives sur la manière dont sont traitées les affaires impliquant des ressortissants étrangers en Italie et, potentiellement, dans d’autres pays européens. Il soulève des questions cruciales sur l’équité du système judiciaire face aux immigrés et leurs familles, souvent confrontés à des obstacles administratifs et légaux considérables.

Cette affaire met en avant la nécessité d’une réflexion approfondie sur la sécurité routière et les responsabilités des conducteurs et des propriétaires de véhicules. Elle pourrait inciter les autorités à renforcer les contrôles et les sanctions concernant la conduite sans permis et l’utilisation de véhicules non assurés, problèmes qui touchent de manière disproportionnée les communautés immigrées.