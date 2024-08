Neom: ce pays arabe tente de rassurer sur son mégaprojet

Le projet Neom avait pour but de faire de l’Arabie Saoudite, l’une des destinations les plus prisées au monde. Malheureusement, les déboires s’enchaînent pour le Royaume… Au point que beaucoup de questions se posent quant à la bonne tenue de ce projet pharaonique, qui pour le moment a l’effet inverse à celui voulu initialement.

En effet, le projet Neom a été présenté, dès le premier jour, comme un “accélérateur de progrès humain”. L’ambition saoudienne était alors de façonner le monde de demain, en optant pour d’immenses constructions éco-responsables, réduisant les besoins en transport, dans lesquelles tout le monde pourrait facilement penser, échanger, se nourrir. Mais les promesses sont loin d’être tenues.

Neom, un projet difficile à croire

Neom est une mégalopole futuriste de 26.500 km² qui s’inscrit dans un projet plus vaste encore, baptisé “Saudi Vision 2030”, dans lequel on retrouve un autre projet, The Line. C’est une ville en longueur de voir le jour, dans laquelle 9 millions de personnes s’installeront. Un train souterrain devrait permettre de rejoindre les deux extrémités de la ville en l’espace de 20 minutes seulement. Sur le papier, cela a de quoi séduire.

Chiffré à 500 milliards de dollars, ce projet Neom doit être entièrement terminé d’ici à 2039, mais de nombreuses voix s’élèvent déjà contre ce dernier. D’un point de vue écologique, déjà, bon nombre d’associations craignent de terribles drames, notamment pour les oiseaux, qui risquent d’être complètement déstabilisés par la structure en miroir du projet The Line, longue de 170km et haute de 500m.

En outre, de graves atteintes au droit de l’Homme ont été signalées, peu importe le projet de construction en lien avec “Saudi Vision 2030”. Des tribus locales ont également été déplacées, certains de leurs représentants étant même condamnés à mort pour s’être opposés au projet. Enfin, de nombreux retards ont été signalés, tant et si bien qu’en ce qui concerne The Line, sur les 170km initialement prévus, seuls 2.4 seront près d’ici à 2030.

Mohammed Ben Salmane tente de rassurer

Pour rassurer tout le monde et attirer de nouveaux investisseurs, le prince héritier, Mohamed Ben Salmane a lancé le projet GroundX, qui vise à démontrer images et vidéos en direct à l’appui que les travaux avancent. C’est la même chose sur YouTube, ou des vidéos sont régulièrement publiées, même si de l’aveu de tout le monde, celles-ci ne montrent quasiment rien.