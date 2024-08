Maghreb : voici la ville la plus chaude du monde de ces dernières heures

Photo de Immo Wegmann sur Unsplash

Le thermomètre s’affole et les records tombent. Alors que la planète suffoque sous l’effet du changement climatique, certaines régions du globe subissent de plein fouet des vagues de chaleur d’une intensité sans précédent. Le Maghreb, et plus particulièrement l’Algérie, se trouve au cœur de cette fournaise, avec des températures qui défient l’imagination et repoussent les limites du supportable.

Le Sahara algérien, épicentre de la canicule mondiale

Au cœur du désert algérien, la ville d’Adrar s’est hissée au sommet du classement mondial des localités les plus torrides. Avec un mercure atteignant l’effarante marque de 49,2°C, cette cité saharienne a littéralement pris feu, surpassant toutes les autres villes du globe en matière de chaleur extrême. Ce chiffre, qui semble tout droit sorti d’un four plutôt que d’un bulletin météorologique, illustre de manière saisissante l’ampleur du phénomène qui frappe la région.

Publicité

Mais Adrar n’est pas seule à transpirer sous un soleil de plomb. À quelques centaines de kilomètres de là, Timimoun a également fait son entrée dans le top 5 mondial, avec une température culminant à 47,4°C. Cette chaleur, digne des flammes de l’enfer, place la ville au cinquième rang des localités les plus brûlantes de la planète. Plus au sud, In Salah complète ce trio infernal en se hissant à la quatorzième place du classement, avec un thermomètre affichant 46,9°C.

Un phénomène récurrent aux conséquences alarmantes

Ces températures extrêmes ne sont malheureusement pas des anomalies isolées. Elles s’inscrivent dans une tendance lourde qui voit les wilayas algériennes régulièrement figurer en tête des palmarès des villes les plus chaudes. En juin dernier déjà, pas moins de neuf wilayas du pays occupaient les premières places de ce classement peu enviable. Ouargla avait alors battu tous les records en atteignant l’incroyable température de 50,1°C, tandis qu’Adrar, Timimoun et Hassi Messaoud flirtaient avec les 49°C.

Ces épisodes caniculaires à répétition ne sont pas sans conséquences. Au-delà du simple inconfort, ils mettent en péril la santé des populations locales, fragilisent les écosystèmes déjà vulnérables et exercent une pression considérable sur les ressources en eau. L’agriculture, secteur vital pour l’économie de la région, se trouve particulièrement menacée par ces conditions extrêmes qui assèchent les sols et compromettent les récoltes.

Vers un avenir toujours plus chaud ?

Face à ce constat alarmant, la question qui se pose est celle de l’avenir. Les scientifiques sont formels : sans une action drastique pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, ces épisodes de chaleur intense sont appelés à se multiplier et à s’intensifier. Le Maghreb, et plus largement l’Afrique du Nord, pourraient devenir des zones pratiquement inhabitables durant les mois d’été, transformant des régions entières en véritables fournaises.

Publicité

L’urgence est donc à l’adaptation et à la mise en place de stratégies pour atténuer les effets de ces canicules. Cela passe par le développement d’infrastructures résistantes à la chaleur, la mise en place de systèmes d’alerte précoce, mais aussi par une prise de conscience collective de la nécessité de préserver les ressources naturelles, en particulier l’eau. Car si Adrar détient aujourd’hui le titre peu enviable de ville la plus chaude du monde, c’est bien l’ensemble de la planète qui risque de se transformer en étuve si rien n’est fait pour enrayer la spirale du réchauffement climatique.