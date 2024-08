Maghreb: voici le pays le plus religieux selon une ONG américaine

Coran (unsplash)

En Afrique, et notamment au Maghreb, on dénombre énormément de pratiquants. Mais savez-vous quel est le pays le plus religieux de cette région du nord du continent africain ? Une ONG américaine a récemment réalisé une étude, afin de proposer son propre classement.

Selon Pew Research Center, c’est le Maroc qui serait le pays le plus religieux de la région d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient (MENA). Pour parvenir à cette conclusion, l’ONG américaine a passé environ 15 ans, entre 2008 et 2023, à étudier les pratiques religieuses au sein des différents pays de la région afin de déterminer la place que celle-ci occupe au sein de la vie de tous les jours.

La religion occupe une place très importante au Maroc

Il apparaît que 90% de la population marocaine voit la religion comme étant essentielle dans leur vie. C’est, de loin, le premier pays en la matière. En seconde position de ce classement se trouve la Palestine. En troisième position arrivent ensuite la Jordanie puis l’Irak. En ce qui concerne la partie prière, cette fois-ci, le Maroc arrive en quatrième place. L’étude démontre que 70% des Marocains prient au quotidien.

Le Maroc n’est toutefois pas le premier pays au monde à voir la religion comme étant extrêmement importante. La palme revient à l’Indonésie. Environ 98% de la population locale voit la religion comme essentielle à la vie, au point de lui donner la priorité sur tout le reste. 95% des sondés affirment également prier au moins une fois par jour (contre 70% au Maroc, toujours selon les chiffres de Pew Research Center).

L’Idonésie, pays le plus religieux au monde ?

Il en ressort, à travers cette étude (dont les résultats peuvent être croisés avec ceux de Statista, un organisme allemand), que les régions les plus religieuses au monde se trouvent en Afrique subsaharienne, en Amérique latine ainsi qu’en région MENA. A contrario, les nations les moins tournées vers la religion se trouvent généralement en Europe ainsi qu’en Asie de l’Est.