Maghreb: hausse annoncée des températures dans cette région

La journée de vendredi 16 août 2024 se caractérise par une augmentation généralisée des températures à travers tout le Maroc, marquant un épisode de chaleur significatif. La situation météorologique montre des températures maximales en hausse dans plusieurs régions, notamment sur les plaines Nord et Centre, ainsi que dans le Sud-Est et l’Est des provinces sahariennes, où un vent chaud de type chergui est également attendu.

Les conditions matinales et nocturnes verront la formation de brumes locales sur les plaines atlantiques du centre du pays, ainsi que le long de la côte méditerranéenne et des côtes sud. Dans les régions côtières du centre et du nord-ouest des provinces sahariennes, des épisodes de bruine sont également prévus, principalement en début de journée et durant la nuit.

L’extrême Sud du pays sera témoin d’orages épars vers la fin de la journée. Ces précipitations localisées viendront ponctuer une atmosphère généralement chaude et sèche, renforcée par des chasse-poussières dans les régions Sud et Sud-Est. Ce phénomène réduira la visibilité dans ces zones, ajoutant une couche supplémentaire aux défis posés par la chaleur intense.

Les vents devraient souffler avec une intensité notable dans certaines régions, en particulier autour de Tanger, du Loukkos, du Haut Atlas, ainsi que sur les versants Est, le Saïss et le nord de l’Oriental. Ces rafales contribueront à accentuer la sensation de chaleur dans certaines zones, tout en apportant un répit relatif dans d’autres grâce à leur effet rafraîchissant.

En ce qui concerne les températures minimales, elles varieront selon les régions. Les extrêmes Sud et Sud-Est du pays enregistreront des valeurs comprises entre 24 et 30°C. Dans les zones de Tadla, Tensift, Loukkos, à l’intérieur du Gharb, ainsi que l’Ouest du Saïss et l’intérieur du Souss, les températures oscilleront entre 22 et 27°C. En revanche, le Rif et les montagnes du Haut et Moyen Atlas connaîtront des températures plus fraîches, situées entre 13 et 19°C. La plupart des autres régions verront des minimales comprises entre 18 et 23°C.