Marie Odile ATTANASSO convoite un poste de Commissaire à l’Union Africaine

Le Commissariat de l’Union africaine à l’éducation, la science, la technologie et l’innovation (ESTI) actuellement dirigé par Mohammed Belhoc changera de main en février 2025 au cours du sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Ua. En prélude à cet évènement, les candidatures se bousculent déjà aux portes.

La béninoise Marie-Odile Attanasso, ambitionne elle aussi d’occuper cette prestigieuse fonction pour l’organisation continentale. Ancienne Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de 2016 à 2019, sa candidature au poste de Commissaire à l’union africaine pour l’éducation la science et la technologie, soutenue par le président Patrice Talon, serait déjà parvenue à l’institution.

Publicité

Marie-Odile Attanasso a le profil et les compétences attendues pour ce poste. Elle porterait un « projet ambitieux » inspiré de la vision du gouvernement béninois sur l’Education et la formation pour l’Afrique. Docteur en Sciences économiques et diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris, Marie Odile Attanasso est aussi enseignante à l’université d’Abomey-Calavi.

Mais avant d’accéder à ce poste, il est faut faire les couloirs et mettre en œuvre une diplomatie attractive. Ce qui ne manquera certainement pas à la candidate béninoise surtout avec le soutien du gouvernement de Patrice Talon.