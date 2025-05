Gaz domestique au Bénin : Voici les dernières précisions du gouvernement

Photo: DR

Le gouvernement béninois amorce une réforme du secteur du gaz domestique, annoncée lors du Conseil des ministres du 7 mai dernier. À travers cette initiative, les autorités entendent simplifier l’accès au gaz pour les ménages, en particulier ceux à faibles revenus.

La ministre de l’Industrie et du Commerce, Shadiya Alimatou Assouman, a précisé les contours de cette réforme lors d’un point de presse tenu le vendredi 9 mai 2025. Selon elle, la mesure comprend la mise sur le marché de nouveaux formats de bouteilles de gaz et l’introduction d’un système de subvention. Deux nouveaux formats seront ainsi disponibles : une bouteille de 1,5 kg au prix de 1000 FCFA, et une autre de 3 kg, vendue à 2000 FCFA. Ces modèles visent à rendre le gaz domestique plus accessible aux foyers modestes.

La bouteille de 6 kg connaîtra également une baisse de prix. Actuellement vendue au-delà de 4700 FCFA, elle sera désormais proposée à 4500 FCFA. Cette catégorie bénéficiera aussi de la subvention gouvernementale. En revanche, les bouteilles de 12,5 kg ne seront pas concernées par la mesure. La ministre a souligné que cette politique tarifaire différenciée vise à cibler les ménages aux revenus limités. Le dispositif de subvention, en préparation depuis plusieurs années, sera mis en œuvre avec l’appui des cinq sociétés opérant dans le secteur : Oryx, Bénin Pétro, Pro Gaz, JNP et Primo Gaz.