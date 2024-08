Maroc – Algérie: la France maintient sa position malgré les menaces d’Alger

Emmanuel Macron (Photo DR)

Lors des célébrations du 80e anniversaire du débarquement de Provence, la France a réaffirmé son soutien au plan marocain d’autonomie pour le Sahara. Cette position, confirmée récemment par un communiqué officiel de l’Élysée, s’inscrit dans la continuité d’une évolution notable de la diplomatie française sur ce dossier sensible. Malgré les pressions de l’Algérie, qui exprime son mécontentement à travers des menaces de représailles économiques et migratoires, Paris persiste à soutenir la souveraineté marocaine sur le Sahara.

La déclaration conjointe publiée à l’issue de la rencontre entre le président Emmanuel Macron et le chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch, lors des festivités, souligne que l’avenir du Sahara occidental se trouve dans le cadre de la souveraineté marocaine. Ce soutien français intervient quelques semaines après la reconnaissance du plan marocain comme « la seule solution » au conflit, marquant ainsi un alignement explicite avec Rabat sur cette question stratégique.

Publicité

Les liens entre la France et le Maroc ne se limitent pas à cette prise de position sur le Sahara. Les deux nations se sont engagées à renforcer leur partenariat stratégique, englobant divers domaines, tels que l’économie, l’agriculture, l’énergie, la culture et l’éducation. Une nouvelle feuille de route devrait guider cette coopération, visant à relever des défis globaux communs, qu’ils soient industriels, technologiques ou liés au dérèglement climatique.

De son côté, l’Algérie, qui rejette catégoriquement le plan marocain d’autonomie, a réagi en rappelant son ambassadeur à Paris et en brandissant la menace de restrictions commerciales et migratoires. Pourtant, jusqu’à présent, ces avertissements sont restés sans effet tangible. Paris semble déterminé à maintenir sa position, malgré les pressions algériennes, illustrant ainsi une volonté de poursuivre une politique étrangère indépendante sur ce dossier délicat.

Cette prise de position s’inscrit dans un contexte de rapprochement diplomatique continu entre Rabat et Paris, renforcé par des échanges récents entre Emmanuel Macron et le roi Mohammed VI. Ce dialogue intensifié témoigne de la profondeur des relations bilatérales et du soutien français aux initiatives marocaines sur la scène internationale.