Me Aboubakar Baparapé confirme la présence de « Frère Hounvi » au Bénin

Le chroniqueur anonyme « Frère Hounvi » est bel et bien au Bénin. Après son arrestation dans la nuit du 12 août dans les rues de la capitale togolaise, il a été emmené à Cotonou et plus précisément dans les locaux de la Brigade économique et financière (Bef). L’information a été confirmée à Bip Radio par Me Aboubakar Baparapé ce mercredi 14 août 2024. L’avocat précise avoir rencontré dans l’après-midi le chroniqueur dont le nom à l’Etat civil est « Steeve Amoussou ». L’Office Central de répression contre la Cybercriminalité (Ocrc) serait chargée de conduire l’enquête.

Pour l’heure, aucune réaction officielle n’a été enregistrée de la part des autorités judiciaires béninoises. Martin Rodriguez qui avait lancé l’alerte sur l’arrestation du chroniqueur anonyme avait formellement accusé les services de renseignements béninois. D’autres sources indiquent que « Steeve Amoussou ne serait pas la seule personne interpellée. Depuis le début du mois d’août, d’autres proches du mis en cause avaient été arrêtés. Il s’agirait de Féréolle Akueson, un graphiste qui aide « Frère Hounvi » à faire ses montages.

Son arrestation a permis de remonter à un autre membre de l’équipe du nom de Roméo de Montaguère. Les deux ont été mis sous mandat de dépôt et leur procès est prévu pour le 7 octobre. Rappelons que « Frère Hounvi » s’est fait connaître à cause de ses chroniques à charge contre la gouvernance de Patrice Talon. Ses chroniques sont acerbes et n’hésitent pas à utiliser des mots très dures. Il a été arrêté dans les rues de Lomé selon l’alerte lancée par l’opposant béninois Martin Rodriguez.