Or en Afrique : ce pays lance sa première raffinerie

Le Ghana a franchi un jalon dans ses ambitions aurifères avec l’inauguration de sa première raffinerie d’or. Ce jeudi 8 août, le vice-président ghanéen Mahamudu Bawumia a officiellement ouvert les portes de la Royal Ghana Gold Limited (RGG) à Accra. Cette nouvelle raffinerie, qui marque un tournant dans l’industrie minière du pays, est le résultat d’un partenariat stratégique entre le gouvernement ghanéen et la société indienne Rosy Royal Minerals Limited.

La mise en place de la RGG, en projet depuis 2018, représente une avancée significative pour le Ghana, qui aspire à maximiser les retombées économiques de son secteur aurifère tout en générant des emplois locaux. L’usine, qui a été établie en collaboration avec la Banque centrale du Ghana à travers la Precious Mineral Marketing Company, est conçue pour traiter entièrement l’or exporté par le pays.

La RGG se distingue par sa capacité de raffiner de l’or à 24 carats, avec une pureté de 99,99 %. L’installation est équipée pour une production quotidienne de 400 kilogrammes d’or, ce qui lui permet de traiter l’ensemble de la production aurifère annuelle du Ghana. En termes d’emploi, la raffinerie offrira directement entre 80 et 120 postes, tout en créant environ 500 emplois indirects, contribuant ainsi au développement économique régional.

« Cette raffinerie dispose d’une capacité suffisante pour répondre aux besoins du Ghana et des pays producteurs d’or environnants. Je m’attends à ce que nos mines nationales participent pleinement et fassent de cette raffinerie leur premier point d’appel« a livré le vice président Mahamudu Bawumia

Les autorités ghanéennes nourrissent de grandes ambitions pour la RGG. Elles envisagent de faire de la raffinerie la deuxième en Afrique à obtenir la certification « good delivery » de la London Bullion Market Association (LBMA). Cette certification, détenue actuellement par la Rand Refinery en Afrique du Sud, est un gage de la qualité de l’or raffiné ainsi que de son origine, garantissant son exemption de conflits et de violations des droits humains.

Avec cette nouvelle infrastructure, le Ghana vise non seulement à augmenter ses recettes issues de l’exploitation de l’or, mais aussi à renforcer sa position sur le marché mondial de l’or. Le pays espère que cette raffinerie contribuera à attirer davantage d’investissements dans le secteur minier et à améliorer la transparence et la valeur ajoutée de ses ressources naturelles.