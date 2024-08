Santé au Maghreb: l’Arabie Saoudite signe un accord stratégique

Le prince héritier Mohammed Ben Salmane (Photo DR)

Le Maroc poursuit sa dynamique de renforcement de son système sanitaire en diversifiant ses alliances internationales. Ce vendredi 16 août, un nouveau jalon a été posé dans cette direction avec la signature d’un mémorandum d’entente entre le Royaume chérifien et l’Arabie saoudite, axé sur la santé et la protection sociale. Cet accord, scellé par Khalid Aït Taleb, ministre marocain de la Santé et son homologue saoudien, Fahad Bin Abdurrahman Al-Jalajel, témoigne de la volonté des deux pays de renforcer leur coopération dans un domaine crucial.

Ce partenariat stratégique vise à élever le niveau des soins de santé au Maroc tout en renforçant la sécurité des patients et en améliorant les capacités du pays à faire face aux crises sanitaires. L’une des priorités de cet accord est la mise en place de dispositifs pour une détection plus précoce des épidémies, accompagnée de la mise en œuvre rapide des mesures nécessaires pour les contenir. Cet engagement est particulièrement pertinent dans un contexte mondial marqué par des défis sanitaires de plus en plus complexes.

L’accord ne se limite pas à la gestion des crises, mais englobe également le renforcement de la santé publique dans son ensemble, en intégrant des approches modernes comme la médecine préventive et curative. La santé numérique et la médecine virtuelle sont également des volets clés de ce partenariat, avec pour objectif d’améliorer l’accès aux soins et d’optimiser les ressources médicales disponibles.

La coopération entre le Maroc et l’Arabie saoudite s’inscrit dans une vision plus large de renforcement des systèmes de santé pour les rendre plus résilients face aux futures pandémies. En diversifiant ses partenariats, le Maroc aspire à moderniser son plateau technique et à adopter les meilleures pratiques internationales, afin de garantir à ses citoyens un accès à des soins de qualité, dans un cadre sécurisé et innovant.