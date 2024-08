Sénégal : Nabou Leye aurait-elle joué un rôle dans le meurtre d’Aziz Dabala ?

Depuis quelques jours, le paysage culturel sénégalais est secoué par le meurtre du célèbre danseur Aziz Dabala et de son cousin Waly. L’affaire suscite de vives réactions dans tout le pays. Les services de la gendarmerie ont récemment procédé à l’arrestation du présumé assassin, mais cette tragédie reste enveloppée de mystères, laissant les Sénégalais en attente de réponses claires.

Les premiers éléments de l’enquête ont mis en lumière de nouveaux suspects, parmi lesquels Nabou Lèye, autrefois amie proche d’Aziz Dabala. Cette figure autrefois perçue comme innocente est désormais au centre des soupçons. Selon les enquêteurs, la jeune femme aurait joué un rôle crucial dans la mise en place d’un piège mortel tendu à Aziz et Waly. Les investigations ont révélé que Nabou aurait attiré les assassins sur les lieux du drame, avant de prétendre les avoir découverts sans vie par hasard.

Les déclarations initiales de Nabou Lèye se révèlent de plus en plus contradictoires. Elle avait affirmé être rentrée chez elle pour se reposer après avoir raccompagné Aziz Dabala. Cependant, les relevés techniques ont indiqué que son téléphone portable se trouvait sur les lieux du crime, au moment des faits. De plus, ses échanges téléphoniques avec d’autres suspects ajoutent une couche supplémentaire de suspicion, suggérant une possible implication plus profonde dans ce complot.

Face à ces éléments accablants, la Division des Investigations Criminelles (DIC) a intensifié ses recherches. Nabou Lèye, qui était proche des victimes, est désormais considérée comme une protagoniste clé de ce drame. Son rôle dans l’affaire pourrait bien redéfinir les contours de l’enquête, qui semble de plus en plus complexe.

La population sénégalaise, choquée par ce meurtre brutal, attend avec impatience que la justice fasse toute la lumière sur cette affaire. Des zones d’ombre demeurent, notamment sur les motivations réelles derrière ce crime et les éventuelles complicités qui ont permis sa réalisation. Ce meurtre, qui a ôté la vie à une figure emblématique du monde de la danse continue de susciter une vague d’émotion et de colère, rendant l’issue de l’enquête d’autant plus cruciale.