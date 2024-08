Sénégal : nouvelles révélations troublantes sur le décès d’Aziz Dabala

Le monde de la danse au Sénégal est en deuil après la découverte choquante du corps sans vie de la star de la danse urbaine, Aziz Dabala, retrouvé mort à son domicile il y a quelques jours. Ce décès brutal a plongé le paysage artistique sénégalais dans une profonde consternation, laissant de nombreux fans et collègues sous le choc.

Aziz Dabala, véritable icône de la scène urbaine sénégalaise, était reconnu pour son talent et sa passion, qui l’avaient propulsé au rang des figures incontournables de la danse dans le pays. Sa disparition laisse un vide immense, notamment à Pikine, où l’émotion est encore palpable après la découverte des corps sans vie d’Aziz et de son ami Waly.

Le jeudi 22 août, la famille de l’artiste a procédé à son inhumation, tandis que les résultats de l’autopsie ont été rendus publics. Selon des sources proches de l’enquête, les conclusions de l’examen post-mortem sont effroyables. En effet, Aziz Dabala aurait été poignardé à une douzaine de reprises avec une arme blanche tranchante, entraînant une éventration. Ce meurtre, d’une violence inouïe, suscite de nombreuses interrogations au sein de la communauté artistique et au-delà.

Les autorités sénégalaises, via la Division des investigations criminelles (DIC), ont ouvert une enquête pour élucider ce double homicide. À ce jour, deux membres de la famille du défunt ont été entendus par les enquêteurs, qui poursuivent leurs investigations avec minutie. L’appartement où les crimes ont été perpétrés a fait l’objet d’une fouille approfondie, au cours de laquelle un couteau et divers documents ont été saisis et placés sous scellés, constituant des éléments cruciaux pour la suite des investigations.

Par ailleurs, un voisin d’Aziz Dabala a rapporté avoir entendu un cri perçant, similaire à un appel à l’aide, dans la matinée du dimanche, jour présumé du drame. Ce témoignage pourrait s’avérer déterminant pour les enquêteurs. De plus, les images des caméras de surveillance situées aux abords de la résidence de la victime sont en cours d’analyse et pourraient fournir des indices précieux pour faire avancer l’enquête.

La disparition tragique d’Aziz Dabala a secoué la communauté artistique et au-delà. Le monde de la culture attend avec impatience les résultats de l’enquête, espérant que toute la lumière sera faite sur cette affaire, et que justice sera rendue à cette figure emblématique de la danse sénégalaise. En attendant, la douleur est vive, et l’hommage unanime à ce talentueux artiste résonne à travers le pays