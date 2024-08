Un milliardaire russe choisit la France parmi ses nationalités

Paris, France, Tour Eiffel (Photo Unsplash)

Dans le monde des affaires internationales, la mobilité des grandes fortunes est devenue monnaie courante. Les milliardaires, soucieux de préserver leurs intérêts et d’optimiser leur situation fiscale, n’hésitent plus à changer de résidence ou à acquérir de nouvelles nationalités. Cette tendance, qui s’est accentuée ces dernières années, reflète une réalité économique où les frontières semblent s’estomper pour les plus fortunés. Parmi ces citoyens du monde, Pavel Dourov, le fondateur de la messagerie cryptée Telegram, vient de faire une entrée remarquée dans le paysage français.

Un parcours atypique d’entrepreneur nomade

Né à Saint-Pétersbourg, Pavel Dourov a connu un parcours fulgurant dans le monde de la tech. Cofondateur de VKontakte, le « Facebook russe« , il s’est rapidement fait un nom dans l’industrie du numérique. Cependant, ses relations tendues avec les autorités russes l’ont poussé à quitter son pays natal en 2014. Refusant de se plier aux exigences du FSB concernant la surveillance des utilisateurs de son réseau social, Dourov a préféré vendre ses parts et s’exiler.

Cette rupture avec la Russie marque le début d’une nouvelle aventure entrepreneuriale pour Dourov. Avec les fonds obtenus de la vente de VKontakte, il lance Telegram, une application de messagerie chiffrée qui connaît un succès phénoménal. Aujourd’hui, Telegram compte près de 900 millions d’utilisateurs actifs mensuels et ambitionne d’atteindre le milliard dans l’année à venir. Ce succès propulse Dourov dans le cercle très fermé des milliardaires de la tech, avec une fortune estimée à 13,9 milliards d’euros.

La France, nouveau port d’attache surprise

En 2021, Pavel Dourov fait une démarche inattendue : il obtient la nationalité française par le biais d’une procédure exceptionnelle réservée aux « étrangers émérites ». Cette naturalisation, qui lui permet d’entrer directement à la 12e place du classement des 500 plus grandes fortunes professionnelles de France, soulève des interrogations. En effet, Telegram n’a ni bureaux, ni représentation légale, ni activité fiscale en France. De plus, Dourov ne semble pas avoir de liens particuliers avec l’Hexagone.

Cette décision de Dourov de devenir français s’inscrit dans une stratégie plus large de diversification de ses attaches nationales. En plus de ses passeports russe et français, l’entrepreneur détient également la nationalité de Saint-Kitts-et-Nevis, acquise moyennant un investissement de 250 000 euros, ainsi que la citoyenneté des Émirats arabes unis. Cette multiplication des passeports illustre la volonté de Dourov de se construire un réseau de sécurité international, à l’image de son application qui transcende les frontières.

Les enjeux d’une citoyenneté multiple

La naturalisation de Pavel Dourov en France soulève des questions sur les motivations et les implications de telles démarches pour les ultra-riches. D’un côté, elle peut être perçue comme un atout pour la France, attirant des talents et des capitaux. De l’autre, elle interroge sur l’équité des procédures de naturalisation et sur la réelle contribution de ces nouveaux citoyens à l’économie nationale.

Pour Dourov, cette nouvelle nationalité pourrait servir de tremplin pour de futures opportunités en Europe. Bien que Telegram soit basé à Dubaï et envisage une introduction en bourse aux États-Unis, la citoyenneté française de son fondateur pourrait faciliter certaines opérations sur le Vieux Continent. Elle offre également une forme de prestige et de légitimité dans certains cercles d’affaires internationaux.

L’avenir dira si ce choix de la France comme l’une de ses patries d’adoption aura un impact significatif sur les activités de Dourov et de Telegram. Pour l’heure, l’entrepreneur reste fidèle à sa réputation d’homme mystérieux et imprévisible, jonglant avec les nationalités comme il le fait avec les lignes de code.

Son parcours illustre parfaitement la complexité du monde des affaires globalisé, où l’identité nationale devient un outil stratégique au service de l’ambition entrepreneuriale.