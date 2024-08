Virus Mpox (variole du singe) : l’Union africaine sonne l’alerte maximale

La propagation rapide de la variole du singe, connue sous le nom de Mpox, a entraîné une réponse urgente de l’Union Africaine. De janvier 2022 à juillet 2024, plus de 37 000 cas et 1 400 décès ont été recensés dans 15 pays membres de l’UA, poussant l’agence de santé de l’Union, Africa CDC, à déclarer officiellement une « urgence de santé publique ». Cette déclaration souligne l’inquiétude grandissante face à la progression du virus et appelle à une mobilisation rapide des ressources.

Africa CDC a rapidement mis en place une équipe de gestion des incidents pour coordonner les efforts à travers le continent. Parmi les mesures prises, un accord significatif a été signé pour assurer la distribution de plus de 215 000 doses de vaccin dans les pays les plus touchés. Le Dr. Jean Kaseya, directeur général d’Africa CDC, a souligné l’urgence d’une action concertée pour renforcer les systèmes de santé locaux, améliorer la surveillance des cas et les capacités de réponse à l’épidémie. Le Docteur a également fait un appel pressant à la communauté internationale pour qu’elle soutienne davantage les efforts de l’Afrique dans la lutte contre le mpox.

« Le nombre de cas a considérablement augmenté par rapport à 2022, lorsque l’OMS a déclaré que le Mpox était une urgence de santé publique. Il est clair que nous sommes confrontés à un scénario différent, avec beaucoup plus de cas, ce qui entraîne une charge de morbidité plus élevée. Nous craignons que le nombre de décès augmente en Afrique en raison de l’association avec le VIH« a notifié le Dr. Jean Kaseya

Depuis le début de l’année 2024, l’Afrique connaît une augmentation alarmante des cas de mpox, avec une propagation rapide dans des pays auparavant épargnés comme la Côte d’Ivoire, le Kenya et l’Ouganda. Cette année, 15 pays ont signalé 2 030 infections et 13 décès, comparativement à 1 145 cas et 7 décès en 2023. La République Démocratique du Congo, qui représente plus de 90 % des cas signalés, est aux prises avec un nouveau variant du virus, particulièrement virulent dans l’est du pays.

Face à cette menace, l’Union Africaine a annoncé le 5 août un financement d’urgence de 10,4 millions de dollars pour soutenir les initiatives visant à contenir l’épidémie. Ce financement est destiné à renforcer les infrastructures sanitaires, à soutenir la formation des agents de santé et à assurer la disponibilité des traitements et des vaccins nécessaires.

La lutte contre la variole du singe en Afrique nécessite une coordination étroite et une mobilisation continue des ressources aux niveaux régional et international. Les efforts actuels visent à contrôler l’épidémie tout en préparant les systèmes de santé à réagir rapidement aux futures flambées. Cette situation met en lumière la nécessité d’une solidarité accrue entre les nations africaines et la communauté internationale pour faire face aux défis sanitaires.