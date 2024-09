A cause de la Russie, les USA sanctionnent un allié fidèle

Janet Yellen - Photo : Ina Fassbender/AFP via Getty Images

Depuis le début du conflit en Ukraine en 2022, les États-Unis ont orchestré une campagne de sanctions économiques d’une ampleur sans précédent contre la Russie. Ces mesures visent à isoler Moscou sur la scène internationale et à affaiblir sa capacité à financer ses opérations militaires. Washington a mobilisé ses alliés pour former un front uni, gelant des avoirs russes, interdisant des transactions financières et imposant des restrictions commerciales sévères. Cette stratégie a eu des répercussions majeures sur l’économie russe, provoquant une chute du rouble et une inflation galopante. Cependant, la détermination américaine à maintenir la pression sur le Kremlin conduit parfois à des décisions délicates, mettant à l’épreuve même ses relations avec des partenaires stratégiques.

L’Inde prise entre deux feux

Dans ce contexte tendu, l’administration Biden vient de prendre une décision qui pourrait ébranler ses liens avec New Delhi. Deux compagnies maritimes indiennes, Gotik Shipping Co et Plio Energy Cargo Shipping, se retrouvent dans le collimateur du Trésor américain pour leur implication présumée dans le projet « Arctic LNG-2 » du géant russe NOVATEK. Ces sanctions prévoient le gel de leurs avoirs aux États-Unis et l’interdiction pour les citoyens et entreprises américains de collaborer avec elles.

Cette mesure place l’Inde dans une position délicate. Alliée historique des États-Unis, notamment dans leur stratégie d’endiguement de l’influence chinoise en Asie, New Delhi entretient également des relations étroites avec Moscou, en particulier dans le domaine énergétique. Le gouvernement indien se trouve ainsi tiraillé entre sa volonté de préserver son autonomie stratégique et la nécessité de ménager ses partenaires occidentaux.

Un coup dur pour l’industrie énergétique russe

Les sanctions contre ces entreprises indiennes s’inscrivent dans une offensive plus large visant à entraver les projets gaziers russes. Le projet « Arctic LNG-2 », fleuron de l’industrie énergétique russe, est particulièrement ciblé. Washington cherche à priver Moscou des revenus issus de l’exportation de gaz naturel liquéfié (GNL), une ressource cruciale pour l’économie russe.

Cette stratégie ne se limite pas aux acteurs russes directs. En sanctionnant des entreprises étrangères collaborant avec NOVATEK, les États-Unis espèrent créer un effet dissuasif global. L’objectif est de compliquer la logistique et le financement des projets gaziers russes, réduisant ainsi leur viabilité économique à long terme.

Vers une reconfiguration des alliances ?

La décision américaine soulève des questions sur l’avenir des relations indo-américaines. New Delhi pourrait considérer ces sanctions comme une atteinte à sa souveraineté économique et une pression indue sur sa politique étrangère. Cette situation risque de pousser l’Inde à diversifier davantage ses partenariats, potentiellement au détriment de ses liens avec Washington.

Par ailleurs, ces mesures pourraient avoir des effets inattendus sur la scène internationale. En cherchant à isoler la Russie, les États-Unis prennent le risque de fragiliser leur propre réseau d’alliances. D’autres pays pourraient hésiter à s’aligner pleinement sur la position américaine, craignant de se voir eux aussi sanctionnés pour des collaborations économiques jugées problématiques par Washington.

Ainsi, la décision de sanctionner ces compagnies indiennes illustre la complexité du jeu diplomatique actuel. Entre principes et pragmatisme, les États-Unis naviguent sur une ligne de crête, cherchant à maintenir la pression sur Moscou tout en préservant leurs alliances stratégiques. L’équilibre est délicat, et les conséquences de ces choix pourraient redessiner les contours des relations internationales dans les années à venir.