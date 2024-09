Air Sénégal annonce un nouveau programme avec la suppression de 6 lignes

Photo de Ross Parmly sur Unsplash

Face à des défis de taille, Air Sénégal amorce un tournant stratégique avec l’annonce de son plan de redressement. La compagnie nationale sénégalaise, confrontée à des défis financiers et opérationnels, a décidé de revoir en profondeur son réseau de vols et de procéder à une rationalisation nécessaire de ses opérations.

Selon des sources locales, la direction générale de la compagnie a pris la décision de réduire le nombre de ses destinations desservies. Cette révision s’impose en raison de la nécessité d’une meilleure allocation des ressources, d’une flotte actuellement insuffisante pour couvrir l’ensemble du réseau, et de la non-rentabilité de certaines lignes internationales. Jusqu’à présent, Air Sénégal exploitait 21 destinations à travers le monde. Cependant, à compter du 20 septembre, six de ces lignes seront supprimées. Les destinations concernées par cette mesure sont New-York, Barcelone, Marseille, Lisbonne, Douala et Libreville.

Ces fermetures, bien que significatives, s’inscrivent dans une stratégie visant à réduire les pertes financières de la compagnie. En effet, les six lignes abandonnées étaient déficitaires, impactant négativement la rentabilité globale d’Air Sénégal. Les estimations indiquent que la fermeture de ces routes entraînera une réduction de 21 % du chiffre d’affaires annuel de la compagnie. Toutefois, cette baisse devrait être partiellement compensée par l’exploitation de nouvelles lignes à fort potentiel, notamment sur les axes Dakar-Ouagadougou, Bamako-Ouaga, Bamako-Abidjan et Abidjan-Cotonou.

En termes de gestion des coûts, l’abandon des lignes New-York, Barcelone, Marseille, Lisbonne, Douala, et Libreville permettra à Air Sénégal de diminuer ses charges d’exploitation mensuelles de manière significative, avec une réduction estimée à 3,4 milliards FCFA en moyenne. Cette restructuration des opérations devrait ainsi contribuer à stabiliser les finances de la compagnie, tout en lui permettant de se recentrer sur des marchés plus rentables et mieux adaptés à ses capacités actuelles.

Cette réorganisation marque une étape cruciale dans la stratégie d’Air Sénégal pour assurer sa survie et sa croissance à long terme. En réduisant son réseau de manière ciblée et en optimisant l’utilisation de sa flotte, la compagnie espère se positionner plus solidement sur le marché régional et international. Les prochains mois seront déterminants pour mesurer l’impact de ces décisions sur la performance globale de la compagnie et sur son avenir dans le paysage de l’aviation africaine.