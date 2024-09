Armées en Europe : ce pays veut un service militaire obligatoire

Aleksandar Vucic (président serbe - Reuters)

L’ombre de la guerre en Ukraine plane sur l’Europe, ravivant des débats sur la sécurité nationale et la préparation militaire. Depuis février 2022, le conflit entre la Russie et l’Ukraine a profondément ébranlé le continent, remettant en question les paradigmes de défense établis depuis la fin de la Guerre froide. Cette situation a poussé de nombreux pays européens à réévaluer leurs capacités militaires, leurs alliances et leurs stratégies de défense. Dans ce climat d’incertitude géopolitique, une tendance inattendue émerge : le retour du service militaire obligatoire, symbole d’une époque que beaucoup croyaient révolue.

La Serbie, un précurseur inattendu

Au cœur des Balkans, la Serbie s’apprête à faire un virage stratégique majeur. Le président Aleksandar Vučić a récemment annoncé son intention de réintroduire le service militaire obligatoire, une décision qui marque un revirement spectaculaire par rapport à la politique de professionnalisation des forces armées adoptée au début des années 2010. Cette volte-face illustre de manière saisissante l’évolution rapide des perceptions en matière de sécurité nationale dans la région.

Le nouveau service militaire serbe, d’une durée de 75 jours, pourrait voir le jour dès 2025. Cette initiative, justifiée par la nécessité d’une « armée puissante » selon les mots du président Vučić, ne vise pas l’agression mais la dissuasion. Elle témoigne d’une volonté de renforcer la capacité de défense du pays face à un environnement régional perçu comme de plus en plus menaçant.

Une tendance qui gagne du terrain

La Serbie n’est pas seule dans cette démarche. D’autres nations européennes ont déjà franchi le pas ou s’apprêtent à le faire. La Croatie, notamment, instaurera dès le 1er janvier 2025 un service militaire de deux mois pour ses jeunes citoyens. Ces décisions s’inscrivent dans une politique de réarmement et de renforcement des capacités militaires observé à travers le continent.

Ce retour en grâce du service militaire obligatoire contraste fortement avec la tendance à la professionnalisation des armées qui prévalait jusqu’à récemment. Il soulève des questions sur l’équilibre entre la nécessité d’une défense robuste et les réalités socio-économiques des États modernes.

Le retour du service militaire obligatoire dans certains pays européens, et les débats qu’il suscite ailleurs, reflètent une prise de conscience aiguë des vulnérabilités sécuritaires du continent. Cette tendance interroge sur la nature des menaces perçues et sur les moyens les plus appropriés pour y faire face. Au-delà des considérations purement militaires, elle soulève des questions fondamentales sur le rôle des citoyens dans la défense nationale et sur la place de l’armée dans les sociétés démocratiques contemporaines.