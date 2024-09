Armement: la Chine teste un missile balistique intercontinental 

(Source : CGTN)

La Chine, à la pointe de la recherche militaire ? En effet, Pékin a annoncé avoir testé le lancement d’un missile balistique intercontinental. Si cette information venait à être avérée, il s’agirait, ni plus ni moins, que du tout premier test de ce genre depuis le début des années 1980.

La Chine sort les muscles. En effet, dans un communiqué de presse, Pékin a annoncé avoir procédé au tir d’un missile balistique intercontinental. Ce dernier aurait survolé la pointe nord des Philippines avant de venir s’écraser en haute mer. Transportant une ogive nucléaire factice, ce test ne manquera pas de susciter l’inquiétude de la communauté internationale, quant aux capacités nucléaires réelles de la Chine.

Selon la presse chinoise spécialisée, Pékin aurait toutefois pris le temps de notifier les nations survolées concernées par ce tir de missile. L’agence officielle Xinhua a confirmé, ne précisant cependant pas lesquels. Le tir, lui, a eu lieu ce mercredi autour de 8h44 du matin pour se terminer quelques dizaines de minutes plus tard. Un tir “de routine”, comme l’a expliqué le ministère chinois de la Défense.

Celui-ci a ajouté que le missile est retombé là où il était attendu. Une surprise toutefois pour le Japon, qui a ajouté craindre le développement rapide de la force nucléaire chinoise. Côté Taïwan, les réactions ont été assez légères, à la vue de la portée de l’événement, le ministère taïwanais de la Défense se contentant d’expliquer avoir détecté une série de tirs “intensifs”.

Craintes des pays voisins à la Chine

Le tir aurait eu lieu depuis la ville d’Hainan avant de venir s’écraser non loin de la Polynésie française. Une situation qui inquiète, jusqu’en Nouvelle-Zélande. En effet, le ministre néo-zélandais des Affaires étrangères a affirmé que le tir d’un tel missile, arrivant dans le Pacifique Sud, constituait « un événement indésirable et préoccupant », notamment dans une région connue pour être calme et prospère.

Pour beaucoup, cette très longue distance de tir s’apparente ainsi à un message envoyé par la Chine à la communauté internationale. Mais quel serait le but recherché ? Ce tir intervient alors que Pékin connaît une recrudescence des tensions avec certains de ses voisins, dont le Japon, les Philippines, Taïwan ainsi que les États-Unis. Un timing bien choisi donc par les autorités et l’armée chinoise.