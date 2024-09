Armement: l’armée américaine et Microsoft prépare une petite révolution

PHOTO : ISTOCK

Alors que la Chine est souvent prisée pour ses nombreuses évolutions techniques et technologiques, en matière d’armement, les États-Unis ne sont pas en reste. D’ailleurs, le gouvernement vient d’annoncer un partenariat avec le géant Microsoft, dans le but d’utiliser leurs technologies.

L’armée américaine vient d’effectuer un pas de géant vers l’utilisation de nouvelles technologies pour renforcer sa présence et ses capacités. En effet, le Pentagone a signé un partenariat avec Microsoft, pour développer des casques IVAS, dopé à l’intelligence artificielle. Ces derniers, pour fonctionner, se basent sur la technologie HoloLens 2. Une vraie révolution.

Microsoft et l’armée américaine signent un partenariat

D’une valeur de 21.9 milliards de dollars, ces casques utiliseront l’intelligence artificielle (IA) développée par Microsoft dans le but de détecter, mais aussi de suivre et de classer les menaces qui pourraient se présenter face aux soldats, sur le terrain. Ainsi, lors de leurs interventions, ces derniers seront davantage protégés et verront leurs chances de survie, augmenter.

Jugé comme étant prioritaire aux yeux de l’armée, ce projet d’envergure va connaître, selon le calendrier établi, des avancées assez spectaculaires. En effet, les premiers tests de ces casques IVAS verront le jour, dès 2025. De quoi préparer, optimiser et déployer à grande échelle pour que les forces armées américaines soient parfaitement adaptées et habituées à ces nouvelles technologies, le plus vite possible.

Des avancées rapides, mais pas de date annoncées

Aucune date n’a toutefois été officiellement dévoilée. Pour plusieurs raisons. La première, c’est que les développements peuvent être plus longs que prévu. La seconde concerne l’effet de surprise. L’objectif pour l’armée américaine est de garder certaines informations pour elle, dans le but d’éviter d’être copiée, notamment par l’armée et les scientifiques chinois.