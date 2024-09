Basket béninois : La Fédération décline ses actions pour la prochaine saison

Photo Unsplash

Au cours du week-end écoulé, la Fédération béninoise de basketball a tenu son Conseil fédéral ordinaire à Savalou dans le département des Collines. En plus de faire le point des différentes actions menées au cours de la saison 2024, l’occasion a été toute trouvée pour annoncer les grandes décisions qui ont été prises en vue de la saison 2025. Selon les responsables de cette discipline sportive au Bénin, trois grandes décisions ont été prises dans le cadre de cette saison qui commence en février prochain.

Dans un premier temps, une période a été définie pour les formalités. Au cours de cette période, les associations sont priées d’envoyer leurs fiches. Il s’agira de se conformer à toutes les formalités administratives et les formalités de licences. Et cela aura lieu du 1er octobre au 31 novembre 2024 soit 60 jours. Ensuite, la nouvelle saison proprement dite commencera en février 2025. Les compétitions auront lieu du mois de février jusqu’en septembre 2025. Toutefois, la date de démarrage n’a pas été annoncée.

Publicité

L’une des innovations de cette saison concerne la Ligue 3×3 qui sera affectée aux structures décentralisées c’est à dire les ligues des départements qui vont se charger de l’organisation sous l’égide de la Fédération. On retiendra également qu’au cours de la saison qui s’annonce, la formation des entraîneurs, préparateurs physiques et autres sera une priorité. Cette formation est prévue pour se tenir en novembre 2024 et mars 2025.