Bénin :  Adidjatou Mathys fait le point des avancées dans son département ministériel

Dans la soirée de ce jeudi 12 septembre 2024, la ministre du Travail et de la Fonction Publique, Adidjatou Mathys était de passage sur la chaîne de télévision publique du Bénin. L’objectif de cette sortie médiatique est de faire le point des différentes actions menées au cours des huit dernières années à la tête de ce département ministériel.

Des réformes dans le secteur de l’administration publique jusqu’aux facilités accordées aux retraités en passant par la fiabilité des concours de recrutement, la ministre n’aura omis aucun point. Selon elle, le seul critère de réussite à un concours de recrutement au Bénin depuis l’avènement du président Patrice Talon depuis 2016 est le mérite. Elle a mis l’accent sur la transparence qui caractérise désormais ces concours. « Ces avancées ont permis à de nombreux citoyens de réussir sans recourir à des parrains influents ou à des pratiques douteuses », s’est réjouie la ministre du Travail et de la Fonction Publique. Selon l’année qu’elle a faite par le biais de cette sortie médiatique, les choses pourraient aller en cire plus loin dans les prochains mois. Dans un délai de 10 jours maximum, les résultats d’un concours devraient pouvoir être disponibles. Adidjatou Mathys n’a pas manqué de rappeler que la situation de plusieurs milliers d’agents a été revue. « Depuis 2016, plus de 56 000 agents ont été recrutés pour renforcer les rangs de l’administration publique, dans des secteurs stratégiques tels que l’éducation, la santé, la justice, la sécurité, et bien d’autres. Ce chiffre dépasse de loin les 37 466 agents recrutés entre 2006 et 2015. Parmi ces nouvelles recrues, 34 021 aspirants enseignants bénéficient déjà d’un statut de contractuel, avec des perspectives de stabilisation », a-t-elle confié lors de cette émission.

Amélioration de la situation des retraites et leurs pensions

La situation des retraités et l’amélioration des conditions de vie des travailleurs de l’Etat au cours de ces dernières années ont été également abordées. Elle rappelle ainsi que le salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig) est passé à 52 000 FCFA. Ceci a induit ainsi une augmentation de 24% à 49% des rémunérations des enseignants, infirmiers et autres fonctionnaires. « À titre d’exemple, un instituteur adjoint qui touchait 87 114 FCFA en 2016 perçoit désormais 129 485 FCFA », a-t-elle donné comme exemple. Aussi, avant 2016, seuls quelques fonctionnaires privilégiés pouvaient toucher leurs pensions au mieux quelques mois après leur admission à la retraite. Pour le gros lot, c’était un véritable calvaire car après avoir passé 30 ans de leur vie au service de l’Etat, ils devaient attendre des années après leur admission à la retraite avant de percevoir leur première pension. Cela représente une grosse souffrance pour les intéressés qui n’ont plus de revenus, pour eux-mêmes et pour leurs familles, ce qui amène le nouveau retraité à contracter des prêts et souvent même, ses conditions de vie se détériorent subitement. Depuis 2016, des mesures fortes ont été prises d’abord pour simplifier les démarches aux retraités. Des virements bancaires sont faits et les tracasseries qu’ils subissaient sont éliminées. Désormais, les retraités au Bénin perçoivent leurs pensions dès le mois suivant celui de l’admission à la retraite. Enfin, alors qu’il leur était demandé de fournir jusqu’à 31 pièces pour la constitution de leurs dossiers de retraite, les agents de l’Etat sont maintenant dispensés de ces tracasseries.

Réduction du délai de parution des actes de carrière des agents de l’Etat

Les actes de carrière, voilà un autre sujet d’insomnie pour les agents de l’Etat. Pour les avoir, c’était un véritable parcours de combattant. Il faut y engloutir beaucoup de frais de transport, de téléphone. Le schéma est pire pour les agents qui travaillent à l’intérieur du pays et donc loin de Cotonou où ils étaient obligés de venir sans certitude d’avoir gain de cause. En effet, avant 2016, le délai moyen de parution des actes de carrière des agents de l’Etat était de douze (12) mois après la date d’effet. Depuis 2021, soit en moins de 5 ans, ce délai de douze (12) mois a été ramené à trois (03) mois. La cerise sur le gâteau est qu’aujourd’hui, avec l’effet bénéfique de la digitalisation et du numérique, on peut en un clic, depuis sa chambre à coucher et quel que soit le lieu où l’on se trouve, visualiser et télécharger ses actes de carrières sans rien dépenser en dehors des frais de connexion.

Apaisement du climat social

Adidjatou Mathys n’a pas manqué d’aborder la forme prise par le dialogue social au cours de ces dernières années. Avant 2016, les relations entre le Gouvernement et les partenaires sociaux étaient souvent conflictuelles. Les organisations syndicales, pour se faire entendre, avaient régulièrement recours aux grèves perlées comme moyen de pression. De fait, l’Administration publique tous corps confondus, était souvent paralysée et les citoyens ne pouvaient pas bénéficier des services publics auxquels ils ont droit.

Face à une telle situation, nous avons encadré le droit de grève pour privilégier plutôt la voie du dialogue, a-t-elle déclaré. Depuis lors, il s’observe un apaisement du climat social et le renforcement des négociations collectives. Le Gouvernement n’attend pas que les syndicats soient fâchés ou qu’ils fassent du bruit avant de résoudre les problèmes des travailleurs. Chaque fois qu’il peut faire des efforts, il le fait et parfois les travailleurs sont surpris de constater que leurs attentes ont été comblées alors qu’ils n’ont pas eu besoin d’aller en grève ou d’organiser des sit-in. « Nous avons décidé de consolider les acquis et de privilégier le dialogue préventif des crises sociales. Ainsi, dans notre pays, Gouvernement après Gouvernement, il sera possible de montrer que nous sommes capables de régler les problèmes sans attendre qu’une crise s’installe et que les travailleurs revendiquent », a-t-elle ajouté. Selon elle, les travailleurs constatent désormais que leurs revendications sont souvent satisfaites sans qu’il soit nécessaire de recourir à des actions de grève.