Bénin : Me Thierno Olory-Togbé partage son expérience avec la jeunesse

Photo : DR

Ce dimanche 22 septembre au Chant d’Oiseau de Cotonou, Me Thierno Olory-Togbé était face à la jeunesse béninoise. Pendant deux heures de temps, ce financier devenu avocat a partagé son expérience avec les jeunes qui constituaient son auditoire. Sous la modération de Nasty Nesta, la séance a pris une allure d’échanges très fraternelle entre le conférencier et l’assistance. Ce fut également l’occasion pour cet avocat, fils d’avocat de revenir sur ses ambitions politiques.

L’ancien conseiller juridique du ministre de l’Economie et des Finances n’aura occulté presque aucune partie de sa vie lors de cette séance d’échange. De son enfance dans le quartier Haie-vive de Cotonou à ses années d’études à l’extérieur, en passant par son premier poste décroché à 24 ans sans oublier son parcours pour devenir avocat, les jeunes ont eu droit à une biographie en live dans l’après-midi de ce dimanche. Il a également été question de partage d’expérience et de conseils pour affronter la vie et surtout la réussir.

Partage d’expériences…

Me Thierno Olory-Togbé s’est confié sur les motifs de son retour dans le domaine du Droit alors même qu’il était brillant financier bien payé pour son jeune âge. On retiendra en substance de ses conseils, certaines astuces qui lui ont permis d’atteindre des objectifs. Il a dévoilé dans ce cadre, quatre outils importants. Ce membre de l’Autorité de Régulation de l’Electricité au Bénin a parlé du tableau de visualisation ; de la matrice Swot ; du suivi des valeurs et des livres. Pour lui, le tableau de visualisation est un outil créatif qui permet de se représenter ses objectifs de façon physique.

« Tour du Bénin en 80 jours »

En d’autre termes, il s’agit de matérialiser sur un document ses rêves et ses aspirations. La représentation passe par un collage d’images, de mots et de symboles qui reflètent ce que l’on souhaite accomplir ou attirer dans sa vie. L’avantage de cet outil est de ne pas perdre de vue ses objectifs. Il s’est par la suite attardé sur une matrice importante selon lui. Il s’agit là, de quatre choses à savoir : forces, faiblesses, opportunités, menaces.

Me Thierno Olory-Togbé n’a pas manqué d’évoquer un sujet auquel il tient particulièrement. Il s’agit de faire le tour du Bénin en 80 jours. L’importance de l’Education a été une question également abordée au cours de ces échanges. Il a ainsi profité de cette occasion pour expliquer le concept « La Rentrée Class » qui a consisté à distribuer des kits scolaires dans le cadre de la rentrée scolaire.