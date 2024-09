Bénin: Olivier Boko et Oswald Homeky auraient été arrêtés

Olivier Boko. © Erick Ahounou/AID

L’information a eu l’effet d’une bombe. Dès les premières heures de ce mardi 24 Septembre 2024, plusieurs sources ont annoncé que le riche homme d’affaires béninois Olivier Boko, ami intime du président Talon auraient été enlevés par des personnes non identifiées. Puis dans d’autres posts sur les réseaux sociaux, nous avons appris l’arrestation de l’ancien ministre Oswald Homeky et Colonel Dieudonné Tevoedjrè. Jusqu’à l’heure où nous publions cet article, aucune source officielle n’a confirmé l’information.

Partie d’une rumeur, l’information concernant l’interpellation de deux poids lourds du système de la rupture et d’un colonel de l’armée semble se confirmer. En effet, les béninois se sont réveillés ce matin avec l’information relative à l’arrestation de l’ami intime du Chef de l’Etat dont la candidature avait été suscitée par plusieurs mouvements dans les grandes régions du Bénin.

Plusieurs sources ont annoncé cette nouvelle qui a surpris plus d’un et continuer d’alimenter les discussions dans plusieurs fora WhatsApp et sur les réseaux sociaux. Selon nos recoupements d’informations, les trois personnalités auraient été interpellé par les hommes de la Brigade criminelle de Cotonou. Des motifs sont évoqués mais pour l’heure les autorités judiciaires ne se sont pas prononcées sur le sujet.