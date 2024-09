Cancer: une mauvaise hygiène buccale à la base de certains types

Une récente étude scientifique aurait permis de démontrer qu’une mauvaise hygiène bucco-dentaire pourrait être à l’origine de certains cancers. La raison ? Un amoncellement de diverses bactéries qui, à terme, peuvent devenir dangereuses. D’ailleurs, plusieurs personnes sont touchées, à l’année.

Les chercheurs de l’Université de New York (NYU) sont catégoriques. En effet, selon eux, certaines bactéries qui se développent dans la bouche pourraient augmenter le risque de développer un cancer, que ce soit au niveau de la tête ou du cou. Ce type de cancer, nommé Carcinome épidermoïde, toucherait, selon les statistiques, 150.000 par an, sur le seul continent européen.

Publicité

L’hygiène buccale, à la base de certains cancers

L’immense majorité des personnes malades sont des hommes. Une maladie bien connue, mais qui reste particulièrement dangereuse puisque le taux de mortalité à 5 ans est supérieur à 50%. L’étude réalisée par les chercheurs américains visait à déterminer si les bactéries buccales pouvaient jouer un rôle dans le développement de ce type de maladie. Il s’avère que sur les centaines de bactéries de notre bouche, 13 d’entre elles sont impliquées.

Selon la science, ces 13 bactéries pourraient favoriser à hauteur de 30%, l’apparition de ce type de maladie. 236 patients malades et 458 personnes saines ont été étudiés quelques semaines durant. Il s’avère qu’une mauvaise hygiène buccale favorise la présence de cette dizaine de bactéries, notamment chez les personnes qui consomment du tabac et – ou de l’alcool.

Tabac et alcool, facteurs de risques

Il est toutefois possible de limiter les risques, en prenant le temps de vraiment bien se brosser les dents et d’utiliser du fil dentaire. Naturellement, limiter la consommation de cigarettes, mais aussi d’alcool aura aussi des conséquences positives. Les scientifiques, eux, chercheront à identifier la façon dont les bactéries agissent et, éventuellement, stopper le processus.