Chine en Afrique : les USA lancent une offensive contre une présence militaire

Le général Lloyd Austin, chef du Pentagone. AP Photo/J. Scott Apple White

Les États-Unis, conscients de l’influence croissante de la Chine en Afrique centrale, intensifient leurs efforts pour renforcer leurs liens avec le Gabon. Washington élabore un programme d’assistance économique et sécuritaire destiné à contrer les tentatives de Pékin d’installer une base militaire à Port-Gentil, une ville portuaire stratégique. Le projet d’installation d’une base navale chinoise avait déjà été discuté entre la Chine et l’ancien président Ali Bongo en 2023, mais il revient à l’ordre du jour sous l’administration de Brice Oligui Nguema.

Ce nouveau programme américain sera probablement annoncé lors de la visite de Brice Oligui Nguema aux USA, prévue pour fin septembre ou début octobre 2024. Cette démarche s’inscrit dans la volonté de Washington d’établir un partenariat solide avec le Gabon, tout en cherchant à minimiser l’influence chinoise dans cette région cruciale. Le Gabon, avec son accès stratégique à l’océan Atlantique et ses ressources naturelles, notamment pétrolières, constitue une pièce maîtresse dans le jeu géopolitique entre les grandes puissances.

Publicité

Le rôle croissant de la Chine au Gabon, qui est non seulement le principal partenaire commercial du pays, mais aussi son principal client pour les exportations, inquiète les puissances occidentales. Les investissements chinois au Gabon ont considérablement augmenté, avec la présence d’entreprises chinoises dans des secteurs clés tels que l’exploitation minière, le bois, et l’infrastructure. Cependant, la possible construction d’une base navale à Port-Gentil pourrait renforcer davantage la présence militaire chinoise en Afrique, un développement que les États-Unis cherchent activement à contrer.

Le programme américain, en plus d’une assistance financière, inclura des initiatives pour moderniser les infrastructures du Gabon, notamment les ports, les chemins de fer, et d’autres réseaux essentiels à la sécurité du pays. Ce soutien américain s’inscrit dans une approche plus large visant à améliorer la gouvernance, à stabiliser le Gabon dans sa phase de transition politique, et à garantir un contrôle régional sur les principales routes maritimes et commerciales.

Cette dynamique met en lumière l’importance stratégique de l’Afrique centrale dans les rivalités mondiales. Le Gabon, bien qu’un acteur de taille modeste sur la scène internationale, est devenu un terrain de confrontation indirecte entre les États-Unis et la Chine, reflétant une tendance plus large de la compétition pour l’influence sur le continent africain.