Classement FIFA : position décevante pour le Sénégal

L’équipe nationale de football du Sénégal, connaît une période de turbulences sur la scène internationale. Bien qu’ils aient été couronnés champions d’Afrique en 2022, leurs performances récentes ont entraîné une baisse significative dans le classement mondial de la FIFA. Selon la dernière mise à jour, le Sénégal a été éjecté du top 20 mondial, rétrogradant à la 22ᵉ place. Cette chute de deux places reflète des résultats mitigés ces derniers temps, mettant en lumière des défis que l’équipe doit surmonter pour maintenir son statut de puissance footballistique.

Malgré cette rétrogradation mondiale, le Sénégal conserve sa place parmi les meilleures équipes du continent africain. Sur le plan continental, seuls les Lions de l’Atlas du Maroc les surpassent, occupant une impressionnante 14ᵉ place au classement mondial. Cette position conforte le Maroc en tant que leader du football africain, tandis que les Lions de la Teranga ressentent la pression croissante d’équipes comme l’Égypte et la Côte d’Ivoire. Ces deux nations ont bondi de cinq places au classement mondial et se rapprochent dangereusement du Sénégal sur la scène africaine.

Publicité

La baisse du Sénégal dans le classement peut s’expliquer par des performances en demi-teinte dans les récentes compétitions internationales et matchs amicaux. Des rencontres où l’équipe n’a pas toujours su capitaliser sur son potentiel, malgré la présence de stars telles que Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Pape Mata Sarr. La stabilité et la cohésion de l’équipe semblent être des enjeux majeurs que le sélectionneur, Aliou Cissé, doit résoudre rapidement.

Avec des échéances majeures à venir, notamment la CAN 2025 et les qualifications pour la Coupe du Monde 2026, le Sénégal doit redoubler d’efforts pour retrouver sa forme optimale. La sortie du top 20 mondial pourrait bien servir d’électrochoc pour l’équipe, l’incitant à retrouver son niveau de jeu qui a fait d’eux des champions d’Afrique. Des ajustements tactiques et une gestion plus fine des talents individuels seront cruciaux pour que les Lions de la Teranga réaffirment leur domination sur la scène africaine et regagnent leur place parmi les meilleures nations du football mondial.