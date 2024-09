Cybercriminalité au Bénin : plusieurs individus interpellés à Dogbo

Photo Présidence du Bénin

La police républicaine a mis la main sur 06 présumés cybercriminels à Dogbo, dans le département du Couffo, grâce à une opération effectuée le samedi 28 septembre 2024. Suite aux informations à elle parvenues, la police républicaine a mené une opération dans le village de Kpodavé.

Lequel village est situé à Dogbo dans l’arrondissement de Tota. D’après les informations rapportées par Le Potentiel, la descente inopinée des forces de l’ordre a été couronnée par l’interpellation de six personnes soupçonnées d’être des cybercriminels. Des matériels, dont plusieurs téléphones portables et pockets Wifi ont été saisis chez ces individus. Ces six jeunes hommes épinglés ont été placés en garde à vue et ensuite envoyés à l’antenne régionale du Centre national d’investigations numériques (Cnin) à Abomey. Ils seront présentés au Procureur spécial de la Criet dans les jours à venir.

Il est convenable de rappeler que toujours à Dogbo cette année, plusieurs individus présumés cybercriminels avaient été interpellés en fin avril. Au nombre de ces individus, un vitrier, un élève, un technicien agricole, un coiffeur et un maçon. La perquisition effectuée sur les lieux a permis de mettre la main sur des éléments qui les compromettent.