Dans ce pays arabe, un projet pharaonique menace des millions d’oiseaux

The Line en février 2024. // Source : Neom

Le projet saoudien The Line continue de rencontrer d’innombrables difficultés. Ainsi, après les nombreuses questions en lien avec le respect des droits de l’Homme, mais aussi les coûts engendrés et les relatives avancées vient se greffer une nouvelle polémique : l’aberration écologique que représenterait ce projet.

En effet, de plus en plus de voix s’élèvent pour critiquer ce projet de construction d’une immense ligne de 170 km de long dans laquelle des centaines de buildings avec miroirs hauts seront installés. Le Wall Street Journal a d’ailleurs mis la main sur un document qui explique que The Line pourrait entraîner la mort de millions d’oiseaux, si ce n’est plus encore.

Publicité

The Line et la mort de millions d’oiseaux

Présenté comme projet vert et respectueux de la planète, puisqu’il n’utiliserait aucune énergie renouvelable et qu’aucune voiture n’y serait admise, The Line pourrait être tout l’inverse de ce qu’elle prétend être. Car à la question des oiseaux qui devront faire face à d’immenses constructions en plein milieu de leur route migratoire, s’ajoute le fait que Neom soit en train de revoir sa copie.

En effet, les décideurs du projet recherchent des entreprises en mesure de produire deux centrales électriques fonctionnant au gaz et d’une puissance de 800 mégawatts. Une situation qui inquiète, même en internet. Le projet s’enlise et il est tout à fait envisageable que, face au manque de financement et aux retards déjà observés, la décision de tout stopper soit rapidement prise.

Retard et coûts trop élevés

Les premiers retours vont d’ailleurs en ce sens. En effet, le premier segment de The Line, prévu pour 2030, devait faire 16 kilomètres et n’en fera finalement que 2.4, pour un coût total de 500 milliards de dollars ! Difficile d’imaginer que le projet puisse continuer à long terme, sans une remise en question profonde des besoins et des intérêts réels entourant Neom et sa bonne réalisation.