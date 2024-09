Elon Musk poursuivi en justice, voici pourquoi !

Photo Elon Musk de Depositphotos

Elon Musk, poursuivi en justice. En effet, le milliardaire américain, d’origine sud-africaine, est officiellement dans le viseur de la justice. La raison ? SpaceX, son entreprise, se serait introduit dans un terrain vacant dont le fabricant du jeu de société “Cartes contre l’Humanité” est le propriétaire.

Ce terrain se trouverait au Texas et selon les premiers retours, aurait été endommagé par les équipes de ce géant de l’industrie aéro-spatiale. Le dépositaire de l’action en justice indique, dans sa plainte, que SpaceX et Elon Musk utilisent ce terrain comme s’il était le leur, depuis plus de six mois maintenant, quand bien même s’ils n’en sont absolument pas les propriétaires.

Elon Musk, attaqué en justice

SpaceX, qui a acheté bon nombre de terrains adjacents, dans le cadre de son développement rapide au Texas, utiliserait en fait le terrain en question comme une sorte de décharge ou des matériaux de construction de même que des débris seraient actuellement déposés, en attente d’être utilisé ou définitivement jeté. Un terrain acheté en 2017, pour une raison bien précise.

En effet, 150.000 personnes, au nom de l’entreprise, ont toutes dépensé 15 dollars pour s’offrir les lieux, dans un effort de contrer l’envie de Donald Trump, alors président élu aux États-Unis, de construire un mur à la frontière pour empêcher les immigrants illégaux de facilement franchir la frontière américano-mexicaine. Une politique à laquelle adhère totalement Elon Musk.

Le terrain de la discorde

En effet, ce dernier ne cesse d’œuvrer en faveur de l’élection de l’ancien président américain, qui lui a d’ailleurs promis un poste de conseiller spécial s’il venait à être élu. Pour autant, le scrutin, qui aura lieu le 5 novembre prochain, s’annonce particulièrement serré. En effet, les deux candidats, Donald Trump donc et Kamala Harris, pour le clan démocrate, sont donnés au coude à coude.