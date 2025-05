Elon Musk trahi par une proche collaboratrice ? Voici les dernières informations

Elon Musk (Grzegorz Wajda / SOPA Images / LightRocket / Getty Images)

Alors que Tesla rencontrait des difficultés en bourse, affectée par les droits de douane et les controverses politiques entourant Elon Musk, Robyn Denholm, présidente du conseil d’administration, n’a pas suivi les conseils du PDG qui exhortait les actionnaires à « ne pas vendre » leurs actions. Selon le New York Times, elle aurait réalisé un bénéfice de 198 millions de dollars en vendant massivement ses actions Tesla au cours des six derniers mois, ce qui va à l’encontre de son rôle de défense des intérêts des actionnaires.

Les ventes ont commencé en novembre, lors de l’élection présidentielle, alors que l’action Tesla atteignait un pic au-delà de 450 dollars. Ces cessions se sont poursuivies jusqu’en mai 2025. Au total, la dirigeante a vendu plus de 1,4 million d’actions, conservant 85 000 actions et 49 000 options.

Les stock-options au cœur du système

Les stock-options constituent traditionnellement une part importante de la rémunération des administrateurs de Tesla, et ne peuvent être exercées que lorsque le cours de l’action augmente. Robyn Denholm a régulièrement débloqué ces options pour vendre immédiatement les actions créées, parfois à plus de 270 dollars alors qu’elle les avait obtenues pour moins de 25 dollars.

Cette nouvelle pourrait inquiéter les investisseurs, malgré une hausse de 3,2 % de l’action hier. La présidente ayant accès aux informations internes de l’entreprise, sa décision de vendre massivement suggère qu’elle jugeait l’action surévaluée.

Une gouvernance contestée

La gouvernance de Tesla est critiquée depuis plusieurs années, notamment en ce qui concerne les rémunérations d’Elon Musk. Des actionnaires et un juge du Delaware ont estimé que le conseil d’administration avait permis l’élaboration d’un plan de rémunération de 56 milliards de dollars contesté par la justice américaine.

Suite à des poursuites, les administrateurs ont dû restituer 735 millions de dollars en 2023 et ont perdu le droit de recevoir des options depuis 2021. Selon des études citées par le New York Times, ces ventes d’actions par des administrateurs présagent souvent une mauvaise performance future de l’entreprise.