Énergie du Maghreb : ce pays franchit un cap dans l’exploitation de l’hydrogène vert

La Mauritanie est en train de s’imposer comme un acteur clé dans le secteur des énergies renouvelables, en particulier avec le développement de l’hydrogène vert. Grâce à ses vastes ressources renouvelables et ses immenses terres inexploitées, le pays dispose d’un fort potentiel pour devenir un producteur majeur d’hydrogène vert, une énergie de plus en plus prisée à l’échelle mondiale.

Ce 9 septembre 2024, l’Assemblée nationale mauritanienne a adopté une loi portant sur l’hydrogène vert, symbolisant un tournant décisif dans la politique énergétique du pays. Ce projet de loi vise à développer une énergie propre et moderne, tout en positionnant l’hydrogène vert comme un levier essentiel de croissance pour l’économie mauritanienne.

Le ministre de l’Énergie, Mohamed Ould Khaled, a présenté cette initiative en insistant sur l’importance de l’hydrogène vert dans la transition énergétique du pays. Il a souligné que cette énergie durable est non seulement cruciale pour l’avenir énergétique de la Mauritanie, mais qu’elle répond aussi aux impératifs écologiques mondiaux en matière de décarbonation. La loi vise donc à renforcer l’attractivité du pays pour les investisseurs étrangers dans ce domaine, tout en favorisant une gestion durable des ressources énergétiques.

La demande mondiale pour l’hydrogène vert devrait croître considérablement dans les prochaines décennies, offrant au pays du Maghreb une opportunité unique de se positionner comme leader dans ce secteur.

L’adoption de cette législation marque une étape cruciale dans la volonté du pays de répondre aux défis climatiques tout en stimulant son économie, grâce à l’exportation de cette énergie propre et à l’exploitation optimale de ses ressources naturelles. L’avenir de l’hydrogène vert en Mauritanie s’annonce prometteur, à la fois pour ses bénéfices économiques et pour son rôle dans la transition énergétique globale.