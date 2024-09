Europe: ce pays du Maghreb bat la Chine dans le secteur automobile

Photo DR

La Chine, géant industriel et locomotive économique mondiale, a longtemps régné en maître sur le secteur automobile. Au cours des dernières années, le pays a battu ses propres records de production et d’exportation, surfant sur une demande croissante pour ses véhicules électriques et ses marques nationales en plein essor. Les constructeurs chinois ont inondé les marchés internationaux, proposant des véhicules innovants à des prix compétitifs, et ont réussi à s’imposer comme des acteurs incontournables de l’industrie automobile mondiale. Cette domination semblait inébranlable, jusqu’à ce qu’un challenger inattendu émerge des rives méditerranéennes pour bousculer la hiérarchie établie.

Le Maroc, nouveau champion de l’industrie automobile européenne

Contre toute attente, le Maroc vient de détrôner la Chine en tant que premier partenaire commercial automobile de l’Union Européenne. Avec un chiffre d’affaires dépassant les 15,1 milliards d’euros, le royaume chérifien a réussi l’exploit de surpasser l’empire du Milieu, qui affiche un résultat de 13,6 milliards d’euros. Cette performance remarquable, révélée par l’Office des changes du Maroc et l’Association des constructeurs automobiles européens (ACEA), marque un tournant dans l’industrie automobile mondiale et souligne l’émergence d’un nouveau pôle de production majeur sur le continent africain.

Publicité

Le succès marocain repose sur une stratégie industrielle audacieuse, axée sur l’attraction d’investissements étrangers et le développement de pôles de compétitivité. Les sites de production de Tanger et Kénitra sont devenus des bastions de l’industrie automobile, accueillant des géants tels que Dacia (filiale de Renault) et Stellantis. Ces constructeurs ont trouvé au Maroc un terreau fertile pour leur expansion, bénéficiant d’une main-d’œuvre qualifiée, d’infrastructures modernes et d’une proximité géographique avec l’Europe qui facilite les exportations.

Une montée en puissance fulgurante

La progression du Maroc dans l’industrie automobile est spectaculaire. Entre 2020 et 2023, le pays a enregistré une hausse de 63% de sa production, démontrant une résilience remarquable face aux défis économiques mondiaux. Cette croissance exponentielle a permis au royaume de se hisser au rang de deuxième producteur automobile d’Afrique, juste derrière l’Afrique du Sud.

L’ambition marocaine ne s’arrête pas là. Le gouvernement a fixé un objectif ambitieux de production d’un million de véhicules par an d’ici 2025, une perspective qui pourrait consacrer définitivement le pays comme un acteur majeur de l’industrie automobile mondiale. Actuellement, le Maroc dispose d’une capacité de production de 700 000 unités annuelles, soutenue par un écosystème industriel robuste comprenant plus de 230 fournisseurs locaux et générant 220 000 emplois dans le secteur.

Le succès marocain repose également sur la diversité de sa production. Si la Chine domine encore en termes de volume avec près de 782 000 véhicules exportés vers l’Europe, le Maroc se distingue par la valeur ajoutée de sa production. Des modèles populaires tels que la Dacia Sandero et la Citroën Ami sortent des chaînes de montage marocaines, témoignant de la capacité du pays à produire des véhicules répondant aux exigences du marché européen.

Publicité

Un modèle de développement industriel pour l’Afrique

L’essor de l’industrie automobile marocaine offre un modèle inspirant pour d’autres pays africains cherchant à diversifier leur économie et à s’intégrer dans les chaînes de valeur mondiales. En misant sur ses avantages comparatifs et en développant une politique industrielle cohérente, le Maroc a réussi à créer un écosystème automobile complet, allant de la production de composants à l’assemblage final de véhicules.

Cette réussite soulève cependant des questions sur l’avenir de l’industrie automobile en Europe et en Chine. Alors que les constructeurs européens délocalisent une partie de leur production au Maroc pour rester compétitifs, la Chine pourrait voir son influence sur le marché européen s’éroder. Cette nouvelle donne géoéconomique pourrait redessiner la carte mondiale de l’industrie automobile, avec le Maroc jouant un rôle central dans cette reconfiguration.

Le défi pour le Maroc sera maintenant de maintenir sa trajectoire ascendante tout en montant en gamme dans la chaîne de valeur. L’enjeu est de taille : passer de simple assembleur à concepteur et producteur de véhicules à forte valeur ajoutée, notamment dans le segment des véhicules électriques et connectés. C’est à cette condition que le royaume pourra consolider sa position de leader et continuer à rivaliser avec les géants du secteur sur le long terme.