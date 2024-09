Expulsions d’Europe : top 6 des pays les moins coopérants (2 du Maghreb)

OQTF (obligation de quitter le territoire français) (MOURAD ALLILI / MAXPPP)

L’Union européenne se trouve confrontée à un défi de taille dans sa gestion des flux migratoires. Face à l’afflux croissant de migrants en situation irrégulière, les pays membres ont multiplié les initiatives pour renforcer leurs politiques de retour. Cependant, la mise en œuvre effective de ces mesures se heurte à de nombreux obstacles, notamment la réticence de certains pays d’origine à réadmettre leurs ressortissants. Cette situation crée un fossé important entre les ambitions affichées par l’UE et la réalité sur le terrain, mettant en lumière les limites des politiques migratoires actuelles.

Une coopération internationale en demi-teinte

Les données récentes révélées par un rapport confidentiel de la Commission européenne dressent un tableau préoccupant de la coopération internationale en matière d’expulsions. Parmi les pays les moins enclins à collaborer, on retrouve en tête de liste le Mali, avec un taux de réadmission de seulement 4% de ses ressortissants expulsés d’Europe. La Guinée et la Côte d’Ivoire suivent de près, n’acceptant chacune que 5% de leurs citoyens renvoyés. Le Maroc, avec un taux de 8%, et le Bangladesh, à 9%, complètent ce tableau peu reluisant.

L’Algérie, quant à elle, se classe au sixième rang des pays les moins coopératifs, n’acceptant que 10% de ses ressortissants expulsés. Cette situation est particulièrement problématique pour l’UE, qui qualifie la collaboration avec Alger d’ »insuffisante ». Les tensions diplomatiques entre l’Algérie et certains pays européens, notamment l’Espagne, n’ont fait qu’exacerber ces difficultés. Depuis 2022, les expulsions d’Algériens depuis le territoire espagnol sont même suspendues, conséquence directe des désaccords politiques entre les deux nations.

Des chiffres qui interpellent

L’écart entre les décisions d’expulsion et leur exécution effective est saisissant. Selon Eurostat, seulement 23% des immigrés ayant reçu un ordre de quitter l’espace Schengen sont effectivement renvoyés dans leur pays d’origine. Plus frappant encore, 40% de ces retours se font sur une base volontaire. Ces statistiques mettent en évidence l’inefficacité relative des politiques de retour forcé mises en place par les États membres de l’UE.

Pour l’Algérie, la situation est encore plus critique. Avec un taux de retour de seulement 10% pour ses ressortissants en situation irrégulière, le pays maghrébin cristallise les frustrations des autorités européennes. Ces chiffres sont bien loin des objectifs fixés par l’UE et soulignent les défis considérables auxquels sont confrontés les pays européens dans l’application de leur politique migratoire.

Vers une approche européenne plus ferme ?

Face à ces difficultés persistantes, l’Union européenne envisage de durcir sa position. Des mesures de pression supplémentaires sont à l’étude, notamment la restriction des visas de courte durée pour les ressortissants des pays jugés peu coopératifs. Cette approche plus coercitive vise à inciter les pays d’origine à collaborer davantage dans le processus de réadmission de leurs citoyens.

Cependant, cette stratégie soulève des questions quant à son efficacité et ses potentielles conséquences diplomatiques. En effet, la gestion des flux migratoires ne peut se résumer à une simple équation mathématique. Elle implique des considérations humaines, économiques et géopolitiques complexes qui nécessitent une approche nuancée et concertée.

L’enjeu pour l’Union européenne est donc de trouver un équilibre délicat entre la fermeté de sa politique migratoire et le maintien de relations diplomatiques constructives avec les pays d’origine des migrants. Ce défi exige une réflexion approfondie sur les moyens d’encourager une coopération plus étroite, tout en tenant compte des réalités socio-économiques des pays concernés. Seule une approche globale, alliant dialogue, incitations positives et, si nécessaire, mesures de pression, pourra permettre de surmonter les obstacles actuels et d’aboutir à une gestion plus efficace et humaine des flux migratoires en Europe.

Voici la liste des pays les moins coopérants en matière d’expulsions d’Europe, avec leurs pourcentages respectifs :

Mali : 4% de réadmission Guinée : 5% de réadmission Côte d’Ivoire : 5% de réadmission Maroc : 8% de réadmission Bangladesh : 9% de réadmission Algérie : 10% de réadmission

Ces chiffres représentent le taux de ressortissants effectivement réadmis par chaque pays parmi ceux ayant reçu un ordre d’expulsion de l’Union européenne.