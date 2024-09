Gildas FOLY à coeur ouvert : «La Nouvelle Tribune» reste et demeure «La Nouvelle Tribune»

Gildas FOLY. Photo : Maya Pictures

À l’occasion du troisième anniversaire du décès du fondateur du journal La Nouvelle Tribune, feu Vincent FOLY, nous avons eu l’opportunité d’échanger avec l’actuel Directeur Général de ce média emblématique. Dans cette interview exclusive, il partage avec nous les défis qu’il a rencontrés, les leçons qu’il a tirées de ces dernières années, ainsi que sa vision pour l’avenir du journal. Découvrez ses réflexions profondes et son engagement inébranlable à perpétuer l’héritage du fondateur feu Vincent FOLY tout en portant La Nouvelle Tribune vers de nouveaux horizons. Lisez plutôt.

1-Bonjour Mr le Directeur Général, présentez-vous svp

Bonjour Mr le Journaliste, Je suis Gildas FOLY, Consultant IT & Média, actuellement Directeur Général de La Nouvelle Tribune et de la société éditrice du journal EMPIRE FOLY créé en 2022.

2-Depuis le lundi 4 juillet 2022, vous avez repris le flambeau en dirigeant, avec votre frère et vos soeurs, le journal de votre feu père Vincent Foly. Après plus de deux ans dans le paysage médiatique béninois, quelle leçon tirez-vous ?

Merci, Monsieur le journaliste. En deux ans, nous avons tiré de nombreuses leçons. À ce jour, nous pouvons énumérer de nombreux succès que nous célébrons quotidiennement, mais aussi des échecs qui nous ont obligés à nous adapter et à nous réinventer, comme nous l’avons toujours fait au cours de nos plus de vingt ans d’existence. Après ces deux années, je constate que diriger un journal dans un environnement comme celui du Bénin n’est pas une tâche facile. C’est maintenant que je comprends et que je réalise pleinement ce que le fondateur, feu Vincent FOLY, a vécu et traversé pendant deux décennies. Je suis conscient que la tâche ne sera pas simple, mais nous sommes déterminés à relever le défi et à faire avancer le journal que nous avons l’honneur de diriger.

3- La Nouvelle Tribune est souvent accusée d’être une presse « d’opposition » en raison de ses articles parfois en défaveur du pouvoir. Que répondez-vous ?

Je réponds qu’à La Nouvelle Tribune, nous avons une équipe de jeunes dynamiques et expérimentés, qui produisent des articles équilibrés tout en maintenant une ligne critique quand la situation le nécessite. Depuis toujours, « La Nouvelle Tribune » s’est donnée pour mission d’être la voix des sans-voix, de permettre à chacun de participer au débat et de contribuer aux sujets qui intéressent les Béninois. C’est ce travail que nous poursuivons depuis deux ans, en abordant l’actualité sous un angle critique pour offrir une perspective alternative aux débats en cours. Et cela continuera encore et encore dans les années à venir. « La Nouvelle Tribune » reste et demeure « La Nouvelle Tribune », nous n’avons pas changé de dénomination et nous n’envisageons même pas de le faire un jour.

Je tiens à féliciter toute l’équipe, qui travaille d’arrache-pied pour fournir le résultat que vous voyez dans les kiosques trois fois par semaine depuis maintenant plus de deux ans. Du Directeur de Publication, Tognissè DAHANDE dont les qualités ne sont plus à démontrer, au distributeur du journal, qui livre chaque jour le format papier à nos abonnés, en passant par le Rédacteur en Chef, Boubacar Boni Biao véritable cheville ouvrière, qui contribue activement avec un grand professionnalisme à la qualité que vous constatez à chaque parution. Sans oublier les journalistes, le monteur, et la Directrice commerciale, Mme Perpétue Christelle FOLLY épouse MENOU qui donnent le meilleur d’eux-mêmes à chaque fois pour préserver l’image de La Nouvelle Tribune et nous permettre d’atteindre nos objectifs. Mr Euloge FOLY, le Directeur Général Adjoint qui ne ménage aucun effort pour agrandir la présence en ligne et contribue grandement avec ses conseils avisés sur la ligne éditoriale.

4- Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées en tant que patron du journal « La Nouvelle Tribune » de feu Vincent Foly ?

Nous avons rencontré des difficultés de toutes sortes, et si nous devions commencer à les énumérer, nous n’en finirions pas. Mais ce qu’il faut retenir, c’est que ces épreuves nous ont montré que nous sommes sur la bonne voie et que le meilleur reste à venir. Beaucoup de gens ne nous attendaient pas là où nous sommes aujourd’hui et avaient prédit un tout autre avenir pour nous. Pendant longtemps, beaucoup pensaient que La Nouvelle Tribune était liée à une seule personne. Or, La Nouvelle Tribune doit être vue comme une institution qui continuera de vivre et de grandir avec le temps.

Les bases ont été posées par feu Vincent FOLY, qui a mené un combat titanesque tout au long de sa vie pour faire de La Nouvelle Tribune l’un des meilleurs médias au Bénin. Aujourd’hui, c’est Gildas FOLY qui a l’honneur de diriger ce média et de le porter à un niveau encore plus élevé. Mon époque aussi passera, et la relève sera assurée, comme feu Vincent FOLY l’avait minutieusement préparé. Cette transition n’est pas arrivée par hasard. Pas du tout, elle est le fruit d’un travail acharné, orchestré avec brio par feu Vincent FOLY, avec le soutien d’Euloge et moi-même Gildas FOLY, les deux artisans de notre présence sur le web, à ses côtés pendant de longues années.

Pour la petite histoire, notre site internet, fondé par Euloge FOLY en 2008, est l’un des tout premiers du paysage médiatique béninois, et l’un des rares à avoir traversé le temps, évoluant constamment en ligne. Le site s’est modernisé et adapté aux exigences du web, ce qui nous a permis de nous positionner parmi les acteurs majeurs de l’univers médiatique béninois. C’est ce travail qui a fait que, même lors de la suspension que nous avons subie en 2018, la plus longue de notre histoire en plus de deux décennies d’existence, nous n’avons pas disparu. Nous avons continué à exister en nous ouvrant à l’international, avec des journalistes présents un peu partout dans le monde.

5- Comment entrevoyez-vous le journal dans les prochaines années ?

Comme je l’ai dit plus tôt, La Nouvelle Tribune est une institution qui continuera de grandir avec le temps et d’explorer des secteurs insoupçonnés. Nous nous attendons à rencontrer des obstacles encore plus grands que ceux que nous avons connus jusqu’à présent, mais comme nous savons si bien le faire, nous allons nous réinventer. C’est cela qui constitue notre force à La Nouvelle Tribune. Face à chaque obstacle ou difficulté, nous nous adaptons rapidement et nous savons rebondir pour écrire un nouveau chapitre de notre histoire. Dans les mois à venir, des projets sur lesquels le DGA et moi travaillons verront le jour.

6- Un message à l’endroit de vos lecteurs, partenaires …

Je voudrais sincèrement remercier nos partenaires qui nous ont accompagnés depuis le début. Sur le plan institutionnel, les fidèles soutiens de La Nouvelle Tribune n’ont pas ménagé leurs efforts et nous ont soutenus dès que le journal est apparu dans les kiosques le 4 juillet 2022. Je tiens également à exprimer ma gratitude envers nos précieux abonnés, qui nous apportent leurs conseils pour nous aider à nous améliorer, ainsi qu’aux annonceurs et partenaires de tous les jours MTN, ISOCEL, CANAL+, GDIZ, la Mairie de Cotonou, ESM Bénin, HECM qui nous ont fait confiance et continuent de le faire. Un grand merci également aux agences Cameleon, Maxafrica, WALLACE, cO International, AG Partners et JAWUNTAA pour leur soutien. Dans l’univers médiatique, je tiens à remercier sincèrement Matin Libre, mon partenaire de tous les jours, à travers son DG et son PDG. Le meilleur reste à venir ! Merci à tous.