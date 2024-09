Hydrogène vert au Maghreb : ce pays dévoile ses ambitions

Photo DR

Face à l’urgence climatique et à l’épuisement des ressources fossiles, la transition vers les énergies propres s’impose comme une nécessité impérieuse à l’échelle mondiale. Les gouvernements et les industries intensifient leurs efforts pour développer des alternatives durables aux combustibles traditionnels, responsables d’une part significative des émissions de gaz à effet de serre. Dans ce contexte, l’hydrogène vert émerge comme une solution prometteuse, capable de décarboner des secteurs entiers de l’économie, de la production d’électricité aux transports en passant par l’industrie lourde. Cette technologie, basée sur l’électrolyse de l’eau à partir d’énergies renouvelables, offre la perspective d’un vecteur énergétique propre et polyvalent, apte à révolutionner le paysage énergétique mondial.

Le Maroc, fer de lance de l’hydrogène vert

Au cœur de cette révolution verte, le Maroc se positionne comme un acteur majeur, déterminé à exploiter son potentiel exceptionnel en énergies renouvelables pour devenir un leader mondial de l’hydrogène vert. Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, a souligné l’ambition du royaume de se hisser parmi les producteurs les plus compétitifs à l’échelle internationale. Cette vision s’appuie sur des atouts considérables : des ressources solaires et éoliennes abondantes, des infrastructures portuaires et ferroviaires de premier plan, et une position géographique stratégique entre l’Europe et l’Afrique.

Publicité

Le Maroc ne se contente pas de viser la production d’hydrogène vert, il aspire également à devenir un hub incontournable pour le transit et la certification des molécules et électrons verts. Cette ambition positionne le pays comme un maillon essentiel dans la chaîne de valeur mondiale des énergies propres, ouvrant la voie à des opportunités économiques considérables.

Une stratégie multidimensionnelle pour un avenir durable

Pour concrétiser ses ambitions, le Maroc déploie une stratégie globale qui s’articule autour de plusieurs axes. L’investissement dans les infrastructures énergétiques du futur constitue une priorité, avec un accent particulier sur le renforcement des réseaux électriques, le développement de capacités de stockage d’énergie, et la mise en place de pipelines adaptés au transport de l’hydrogène et du gaz.

Le royaume mise également sur la création d’un écosystème favorable à l’innovation, encourageant la collaboration entre les secteurs public et privé. Cette approche vise à stimuler la recherche et le développement, tout en attirant des investissements massifs, tant nationaux qu’internationaux. La stratégie marocaine s’inscrit dans une vision à long terme, avec des projets représentant plus de 15 gigawatts de capacité énergétique en perspective.

Partenariats internationaux : un tremplin vers le succès

Le Maroc ne fait pas cavalier seul dans sa quête de leadership en matière d’hydrogène vert. Le pays forge des alliances stratégiques avec des partenaires clés, notamment le Royaume-Uni, pour garantir une demande durable pour ses molécules et électrons verts. Cette collaboration s’étend au-delà des aspects commerciaux, englobant des échanges techniques, financiers et de gestion qui renforcent les capacités du Maroc dans ce domaine émergent.

Publicité

L’engagement du Maroc dans des initiatives internationales, telles que le « break-through agenda » et le programme « hydrogen breakthrough », témoigne de sa volonté de s’inscrire dans un effort global coordonné. Ces plateformes multilatérales offrent un cadre propice à l’accélération du développement de l’hydrogène renouvelable à grande échelle, alignant les efforts du Maroc avec ceux d’autres nations pionnières.