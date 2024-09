Immobilier au Maghreb : des changements annoncés

Photo : iStock

L’effervescence immobilière qui a caractérisé le marché mondial ces dernières années n’a pas épargné le Maghreb. Des métropoles côtières aux villes de l’intérieur, la région a connu une véritable ruée vers la pierre, alimentée par une demande croissante de logements et d’espaces commerciaux. Cette dynamique a été propulsée par divers facteurs : l’urbanisation galopante, l’émergence d’une classe moyenne aux aspirations nouvelles, et l’attrait des investisseurs étrangers pour des marchés perçus comme prometteurs. Toutefois, cette expansion rapide n’a pas été sans conséquences. La qualité de la construction, la durabilité des ouvrages et la protection des acquéreurs sont devenues des enjeux majeurs, poussant les autorités à repenser le cadre légal régissant le secteur.

Une réforme attendue pour mieux protéger les acquéreurs

Au Maroc, une évolution législative significative vient de voir le jour, marquant un tournant dans la relation entre promoteurs immobiliers et acheteurs. La Chambre des représentants a récemment adopté une modification du Code des Obligations et Contrats, étendant considérablement le délai de prescription pour les actions en justice liées aux vices cachés dans l’immobilier. Cette réforme, longtemps réclamée par les associations de consommateurs, vise à rééquilibrer les forces en présence sur un marché où les acquéreurs se trouvaient souvent démunis face à des défauts de construction apparaissant tardivement.

Concrètement, le délai pour intenter une action en justice passe d’un an à deux ans à compter de la livraison du bien, avec une extension possible jusqu’à cinq ans après la vente. Cette extension temporelle n’est pas anodine : elle reconnaît la complexité des constructions modernes et la nature parfois insidieuse des défauts qui peuvent se manifester bien après l’emménagement. On peut imaginer, par exemple, le cas d’un immeuble dont l’isolation phonique s’avérerait défaillante uniquement après plusieurs saisons, ou d’un système de climatisation central qui montrerait ses faiblesses lors d’une canicule exceptionnelle.

Les défis de la copropriété à l’épreuve du temps

Cette réforme répond particulièrement aux préoccupations liées à l’essor de la copropriété, modèle d’habitat de plus en plus prisé dans les centres urbains maghrébins. La vie en copropriété, comparable à une petite communauté, exige des infrastructures communes robustes et bien pensées. Or, c’est souvent dans ces espaces partagés – ascenseurs, parkings souterrains, toitures – que se révèlent les défauts les plus coûteux et les plus difficiles à résoudre.

L’allongement du délai de prescription reconnaît implicitement que certains vices ne se dévoilent qu’avec le temps et l’usage collectif intensif propre aux copropriétés. Il prend aussi en compte les facteurs climatiques spécifiques à la région, comme les variations extrêmes de température ou l’humidité saline près des côtes, qui peuvent accélérer la dégradation des matériaux. Cette mesure pourrait inciter les promoteurs à privilégier des matériaux plus durables et des techniques de construction plus rigoureuses, anticipant ainsi un examen prolongé de leur ouvrage par les propriétaires et la justice.

Vers une nouvelle ère de responsabilité dans le secteur immobilier

Au-delà de ses aspects techniques, cette réforme législative signale un changement de paradigme dans la conception même de l’acte d’achat immobilier au Maghreb. Elle reconnaît que l’acquisition d’un bien immobilier n’est pas une simple transaction ponctuelle, mais l’amorce d’une relation à long terme entre le constructeur et l’acquéreur. Cette approche pourrait avoir des répercussions profondes sur le secteur, en encourageant une plus grande transparence et une meilleure qualité de construction.

On peut anticiper que cette évolution juridique stimulera l’innovation dans le domaine de l’assurance construction, avec l’émergence potentielle de nouvelles garanties adaptées à ce cadre étendu de responsabilité. Elle pourrait également favoriser le développement de méthodes d’inspection et de diagnostic plus sophistiquées, permettant de détecter précocement les défauts latents dans les constructions.

Enfin, cette réforme pourrait bien être le prélude à une harmonisation des pratiques immobilières à l’échelle du Maghreb. Alors que la région cherche à attirer les investissements et à moderniser son parc immobilier, l’adoption de standards de qualité et de protection du consommateur plus élevés pourrait devenir un atout compétitif majeur. Les pays voisins pourraient s’inspirer de cette initiative marocaine pour renforcer leurs propres cadres réglementaires, créant ainsi un environnement plus sûr et plus attrayant pour les investisseurs locaux et internationaux dans tout le Maghreb.