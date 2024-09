Innovation: ce pays du Maghreb fait un bond dans un classement

Photo d'illustration

Tous les ans, l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) dévoile son classement des pays les plus innovants au monde. Et dans la région du Maghreb, une nation a fait forte impression, progressant de plusieurs places, pour devenir le 66eme pays en la matière.

Ce pays, c’est le Maroc. En effet, le Royaume vient de gagner 4 places dans l’Indice Mondial de l’Innovation et se positionne ainsi aux portes du top 60 des pays les plus innovants au monde. Une véritable fierté pour le ministère de l’Industrie et du Commerce, pour qui cette performance est exceptionnelle et démontre toute l’attractivité et les possibilités du Maroc.

Le Maroc opère un bond important

Dans certains domaines, le Maroc s’impose d’ailleurs comme l’un des leaders mondiaux. En matière d’actifs immatériels, le Royaume est le 11eme pays au monde le plus innovant. Il arrive aussi en tête dans la catégorie “Dépôts des dessins et modèles par origine et par PIB”, Rabat se positionne en 30eme position dans la catégorie “Dépôt de marques” et enfin, arrive en 59eme position en ce qui concerne les demandes de dépôt de brevets.

De jolies performances donc, qui confirment que la stratégie marocaine est la bonne. Aujourd’hui, le Royaume attire des entrepreneurs internationaux et surtout, met en place toutes les infrastructures nécessaires pour retenir les plus talentueux et les plus innovants. Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, environnement d’innovation stimulant… Tout est réuni pour continuer à croître.

Une politique qui porte ses fruits

Ce rapport édité par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle est le 17eme du genre. Il s’agit d’un document très attendu, qui permet d’évaluer les avancées en matière d’innovation des principales économies de ce monde. Divers critères sont pris en compte, comme les institutions ou encore le capital humain et en matière de recherche, pour proposer ainsi un aperçu général des rapports de force.