iPhone: Apple prépare un changement radical et veut copier Huawei

Apple souhaite copier Huawei. En effet, le géant américain a annoncé son intention de tout mettre en œuvre pour continuer à avancer sur son projet de smartphone pliable. C’est en tout cas ce qu’on comprend avec la mise un jour d’un brevet récemment déposé auprès de l’Office américain des brevets et des marques.

C’est une nouvelle à laquelle les afficionados d’Apple ne s’attendaient probablement pas. En effet, ces derniers entendent parler depuis des années de la possibilité de voir débarquer un smartphone pliable siglé Apple. Mais depuis, rien n’a été réalisé en ce sens. En effet, Apple s’est toujours heurté à des défis technologiques qu’il n’a pas été possible d’outrepasser… Du moins, jusqu’à aujourd’hui.

Apple dépose un brevet

Car Apple a décidé de frapper fort, très fort même. En effet, la marque à la pomme a déposé un nouveau brevet pour permettre de développer un smartphone qu’il sera possible de plier en trois. Une technologie déjà largement maîtrisée en Chine, puisque Xiaomi a déposé un brevet en ce sens et Huawei a d’ores et déjà lancé son Mate XT sur le marché, qui avait fait grand bruit lors de sa sortie.

Gardons toutefois à l’esprit que le dépôt d’un brevet ne signifie en rien que la commercialisation d’un tel smartphone est imminente. En effet, il faut qu’Apple arrive, avant tout, à maîtriser cette technologie pour pouvoir l’appliquer et la développer à grande échelle. Mais ce dépôt de brevet démontre bien que les travaux entrepris, en matière de recherche tout du moins, sont bel et bien lancés.

Quels sont les projets de la firme à la pomme ?

La sortie d’un tel smartphone ne manquera pas de relancer la firme à la pomme dans la course à la technologie, elle qui a pris un peu de retard sur ses principaux concurrents chinois. Le lancement de l’iPhone 16 devrait permettre de conforter les très bonnes ventes, mais du point de vue technologique, il ne fait plus aucun doute : Apple a du retard à rattraper, le sait et fait tout pour !