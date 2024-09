« Je laisse la justice faire son travail »: Wilfried Léandre Houngbédji réagit à l’affaire Steve Amoussou

Photo Présidence

Le gouvernement béninois sort de son silence sur l’affaire Steve Amoussou. Wilfried Léandre Houngbédji, porte-parole du gouvernement, a finalement abordé ce sujet sensible lors d’une causerie-débat à Cotonou le 6 septembre 2024. Cette prise de parole intervient près d’un mois après l’enlèvement de Steve Amoussou, présenté comme l’activiste critique Frère Hounvi par certaines personnalités de l’opposition au Bénin. L’intéressé a nié être le chroniqueur.

Les propos de Houngbédji se veulent mesurés. Il insiste sur la séparation des pouvoirs, affirmant que « ce n’est pas une affaire du gouvernement« . Le porte-parole souligne la nécessité de laisser la justice suivre son cours, faisant référence au procès récent des ravisseurs présumés. ‘’Ce n’est pas une affaire du gouvernement. Ce n’est pas le gouvernement qui l’a interpellé. Je laisse la justice faire son travail comme elle a commencé à le faire. On a vu un aspect qui a été vidé. Il me semble qu’il en reste d’autres’’, a martelé le porte-parole du gouvernement.

L’affaire Steve Amoussou a débuté dans la nuit du 11 au 12 août 2024, lorsque l’homme a été enlevé à Lomé, au Togo, puis transporté au Bénin. Il a ensuite été présenté devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) et placé en garde à vue. Les circonstances de son enlèvement et de son transfert au Bénin soulèvent des questions sur les procédures légales suivies.

Le 3 septembre, deux membres du commando impliqué dans l'enlèvement, Jimmy Gandaho et Géraud Gbaguidi, ont été condamnés à 24 mois de prison. Cependant, Houngbédji laisse entendre que d'autres aspects de l'affaire restent à éclaircir, suggérant que l'enquête pourrait se poursuivre. La réaction du Mr Houngbédji intervient dans un contexte où la réaction du gouvernement était attendu par de nombreux Béninois. A l'arrivée, les interrogations restent toujours sans réponse.