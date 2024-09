Kidnappé à 6 ans, il est retrouvé 73 ans plus tard

Luis Armando Albino (photo) n'avait que six ans lorsqu'il a été kidnappé. Crédit : NBC Bay Area

Un garçon enlevé à l’âge de six ans dans un parc de Californie a été retrouvé 73 ans plus tard, grâce à la détermination de sa nièce, Alida Alequin. Cet événement, qui touche à la fois la résilience familiale et les mystères des affaires non résolues, a révélé l’impact durable d’un kidnapping sur une famille.

Luis Armando Albino, aujourd’hui âgé de 79 ans, avait été kidnappé le 21 février 1951 par une femme qui l’avait attiré en lui promettant des bonbons. Après son enlèvement, il a été transporté sur la côte Est, où il a été élevé par un couple à New York. La mère de Luis, bien qu’elle ait perdu son fils, n’a jamais cessé d’espérer son retour, effectuant des visites régulières auprès des autorités pour obtenir des nouvelles. Malheureusement, elle est décédée en 2005 sans avoir jamais su ce qu’il était devenu.

Alida, 63 ans, a pris l’initiative de résoudre ce mystère familial. En utilisant des tests ADN et des archives de journaux, elle a redémarré la recherche de son oncle en 2020. Après avoir découvert qu’elle partageait un lien génétique avec Luis, elle a contacté les autorités. Le soutien du ministère de la Justice et du FBI a été déterminant dans ce processus.

L’impact émotionnel de cette quête est palpable. Luis et son frère Roger, aujourd’hui âgé de 83 ans, ont pu se retrouver avant que Roger ne décède d’un cancer. Les retrouvailles ont été marquées par des échanges touchants, où ils ont partagé des souvenirs, dont ceux de l’enfance et de leur temps passé dans l’armée. Les moments d’émotion ont été particulièrement forts, surtout lorsque Luis a remercié Alida pour son effort.

Cette histoire souligne également l’importance des liens familiaux et de l’espoir. Alida a exprimé sa satisfaction d’avoir pu apporter une forme de clôture à sa famille. Sa grand-mère, la mère de Luis, avait toujours cru en son retour et portait un article de journal sur l’enlèvement dans son portefeuille. Cela montre à quel point la mémoire et l’espoir peuvent perdurer à travers les générations.