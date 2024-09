Maghreb : des dizaines de missiles américains pour les chasseurs de ce pays

F-16 du Maroc. Photo : DR

Le Maroc s’apprête à renforcer ses capacités militaires avec l’acquisition de quarante missiles AGM-154C Joint Stand Off Weapons (JSOW) destinés à équiper ses avions F-16. Cette initiative, d’un montant de 250 millions de dollars, marque une étape significative dans la modernisation de l’armement marocain, visant à garantir la sécurité nationale tout en renforçant la stabilité dans la région.

Les AGM-154C JSOW sont des missiles de haute précision, conçus pour frapper des cibles bien protégées, même dans des conditions difficiles, telles que la nuit ou sous de mauvaises conditions météorologiques. Grâce à cette technologie avancée, le Maroc sera mieux équipé pour défendre ses infrastructures stratégiques, notamment les voies maritimes essentielles, face à des menaces potentielles. Ce choix d’armement témoigne d’une volonté d’augmenter l’efficacité opérationnelle des forces armées marocaines.

L’acquisition ne se limite pas aux missiles eux-mêmes. Le contrat, négocié avec Raytheon Missiles & Defense Company, inclut également des services et des équipements de soutien, assurant ainsi l’intégration optimale de ces nouveaux armements au sein des forces militaires marocaines. Cela reflète une approche globale visant à renforcer non seulement le matériel, mais aussi les capacités logistiques et stratégiques.

Selon le Département d’État américain, cette vente est déterminante pour la politique étrangère et la sécurité nationale des États-Unis. Le Maroc, en tant qu’allié majeur non-membre de l’OTAN, joue un rôle clé dans le maintien de la stabilité politique et économique en Afrique du Nord. En fournissant ces missiles, les États-Unis visent à solidifier leur partenariat avec le Maroc, tout en renforçant la sécurité de la région.

Cette initiative d’armement pourrait également avoir des répercussions sur les dynamiques géopolitiques en Afrique du Nord, en envoyant un message clair aux acteurs régionaux sur les intentions et les capacités militaires du royaume. La détermination du Maroc à moderniser son arsenal militaire pourrait inciter d’autres pays de la région à ajuster leurs propres stratégies de défense, accentuant ainsi la complexité des relations militaires et diplomatiques en cours.