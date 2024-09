Le président Faye dissout l’assemblée nationale au Sénégal et convoque de nouvelles élections

Bassirou Diomaye Faye (Mosa'ab Elshamy / SIPA)

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a annoncé jeudi 12 septembre, dans une allocution télévisée, la dissolution de l’Assemblée nationale. « Je dissous l’Assemblée nationale pour demander au peuple souverain les moyens institutionnels qui me permettront de donner corps à la transformation systémique que je leur ai promise », a déclaré le nouvel homme fort du Sénégal.

Cette annonce survient dans un contexte de conflit entre l’Exécutif et la majorité parlementaire notamment les députés de Benno Bokk Yakaar, dont le point d’orgue aura été le rejet d’un projet de révision constitutionnelle, qui avait pour but de supprimer le Haut Conseil des Collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental. Les querelles politiques entre le pouvoir exécutif minoritaire à l’Assemblée nationale et l’opposition qui détient la majorité, ont conduit à une atmosphère délétère. Ce qui a par moments bloqué l’action gouvernementale.

« Malheureusement, la majorité parlementaire a décidé de ramer à contrecourant de la volonté du peuple Sénégalais, pourtant clairement exprimée au soir du 24 mars 2024. D’abord, en refusant, le 29 juin 2024, de tenir le débat d’orientation budgétaire pourtant obligatoire, pour le motif simpliste d’une supposée attaque reçue sur le terrain politique. Ensuite en rejetant, le jeudi 29 août 2024, le projet de révision constitutionnelle visant à concrétiser la promesse que j’ai faite au peuple de supprimer le Haut Conseil des Collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental, alors que la situation des finances publiques impose urgemment de rationaliser les dépenses publiques. Enfin, en allant jusqu’à l’usurpation des prérogatives constitutionnelles du président de la République pour fixer une date pour la Déclaration de politique générale, en violation flagrante de l’article 84 de la Constitution et de l’article 97 de la loi organique portant règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Sans parler de la menace d’une motion de censure que cette majorité fait planer sur le gouvernement ».

La date des nouvelles élections législatives est connue. « En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l’article 87 de la Constitution, et après avoir consulté le Conseil constitutionnel sur la bonne date, le Premier ministre et le Président de l’Assemblée nationale, sur l’opportunité, la date des élections législatives est ainsi fixée au dimanche 17 novembre 2024 » , a dit Bassirou Diomaye Faye dans son annonce télévisée.

Elu au premier tour de la présidentielle le 24 mars 2024 sur la promesse de rupture et de changement profond, le président Bassirou Diomaye Faye a besoin d’avoir des coudées franches pour exécuter son programme de développement. Reste à savoir maintenant si les sénégalais lui donneront la majorité aux législatives prochaines.