Maghreb: 11.000 ingénieurs formés chaque année par cet état

Photo Unsplash

Au Maghreb, les étudiants diplômés et qualifiés sont extrêmement nombreux à être formés. C’est notamment le cas au Maroc. Interrogé à ce sujet, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui a même révélé quelques chiffres.

Selon celui-ci, ce sont 11.000 ingénieurs au total qui sont formés tous les ans par les écoles et universités marocaines, toutes spécialités confondues. Ce chiffre, en ratissant large, peut même grimper à 19.000 environ. Tous sont titulaires d’un master et, selon leur spécialisation, peuvent être considérés et appelés “Ingénieurs”. Des chiffres que celui-ci juge très bon, mais espère voir croître.

Publicité

11.000 ingénieurs formés au Maroc

En effet, des centres d’excellence ont été développés dans les facultés de sciences, pour accueillir des étudiants qualifiés. À cela, s’ajoutent des parcours sur trois ans, directement inspirés de ce que proposent les plus grandes écoles du pays. Au total, ce sont 3.000 filières qui sont concernées, ces dernières, couvrant un très grand nombre de domaines différents, pour un choix large.

Il note toutefois un changement de paradigme. Les étudiants délaissent peu à peu les filières classiques pour se tourner vers les métiers “tendances”, répondant aux besoins actuels du marché, comme la cybersécurité ou encore l’analyse et la science des données ainsi que l’intelligence artificielle, naturellement, marché disruptif et porteur, qui ne manquera pas d’être pourvoyeur d’emploi.

Un chiffre amené à croître

Chaque entreprise dispose, à ce titre, d’une vision claire et définir des besoins qui sont les siens pour répondre aux attentes d’étudiants toujours plus qualifiés et demandeurs. Ces dernières collaborent plus étroitement avec le ministère de l’Éducation supérieure, mais aussi avec les entreprises, pour garder une certaine cohérence et s’adapter aux évolutions du marché du travail.