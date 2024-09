Maghreb: augmentation du prix des billets vers la France

Photo Pixabay

Les voyageurs entre la France et le Maroc font face à une augmentation significative du prix des billets d’avion, selon les dernières données de la Direction générale de l’aviation civile (DGAC). Cette hausse s’inscrit dans un contexte plus large de fluctuations tarifaires dans le secteur aérien français.

L’Indice des prix du transport aérien de passagers (IPTAP) révèle des tendances contrastées pour l’année 2024. Si le mois d’août a montré une stabilité globale des prix par rapport à l’année précédente, l’analyse sur 12 mois dévoile des variations importantes selon les destinations.

Les liaisons entre la France métropolitaine et l’Afrique du Nord, dont le Maroc, enregistrent une hausse notable de 4,7%. Cette augmentation tranche avec la baisse observée sur d’autres segments, comme les vols long-courriers internationaux ou les liaisons avec l’Outre-mer, qui ont vu leurs tarifs diminuer respectivement de 2,7% et 2,3%.

Le marché aérien européen présente également des disparités intéressantes. Alors que les prix des vols vers l’Espace Économique Européen ont chuté de 3,2%, principalement grâce aux compagnies low-cost, les tarifs vers les autres pays d’Europe ont grimpé de 9,2%. Cette situation souligne la complexité et la volatilité du marché aérien actuel.

La hausse des prix sur l’axe France-Maroc s’explique par divers facteurs. La reprise post-pandémique du trafic aérien, combinée à l’augmentation des coûts opérationnels pour les compagnies aériennes, contribue à cette tendance. De plus, la forte demande sur cette route, particulièrement populaire auprès de la diaspora marocaine en France, influence également les tarifs à la hausse.

Pour les voyageurs réguliers entre ces deux pays, cette augmentation représente un défi budgétaire non négligeable. Elle pourrait potentiellement impacter les flux touristiques et les relations économiques entre la France et le Maroc, deux pays historiquement liés.

Face à cette situation, les passagers sont encouragés à planifier leurs voyages à l’avance et à comparer attentivement les offres des différentes compagnies aériennes. L’utilisation de comparateurs de prix et la flexibilité dans les dates de voyage peuvent permettre de trouver des tarifs plus avantageux.