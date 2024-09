Maghreb : ce quartier figure dans le top 3 des plus cools au monde

Centre-ville de Casablanca. Photo : Karim Achalhi

Le magazine britannique Time Out vient de dévoiler son classement des quartiers les plus attractifs à travers le monde. Parmi les 38 lieux sélectionnés, Mers Sultan à Casablanca se hisse à la deuxième position, juste derrière Notre-Dame-du-Mont à Marseille. Cette reconnaissance place le quartier marocain au sommet de la hiérarchie africaine en termes de dynamisme urbain et culturel.

Mers Sultan séduit par son caractère authentique et son effervescence artistique. Ses ruelles étroites bordées d’édifices art déco, art nouveau et modernistes abritent une communauté créative en plein essor. Le quartier attire de plus en plus de jeunes artistes et professionnels de la culture, qui y trouvent un terrain propice à l’expression et à l’innovation.

L’atmosphère de Mers Sultan se caractérise par un mélange subtil entre tradition et modernité. Les cafés populaires côtoient les espaces dédiés à l’art contemporain, créant une ambiance unique où se rencontrent différentes générations et cultures. Time Out met en avant cette diversité, soulignant la coexistence harmonieuse entre les habitués des cafés traditionnels et la nouvelle vague d’artistes émergents.

Le quartier offre une expérience immersive dans la culture locale. Les visiteurs peuvent explorer les bouquineries, déguster la cuisine de rue dans les petits restaurants et snack-bars, ou encore savourer un « Noss-Noss », boisson emblématique mi-café mi-lait. La richesse linguistique du lieu, où se mêlent arabe marocain, français et anglais, reflète son ouverture sur le monde.

Time Out propose un itinéraire pour découvrir les joyaux de Mers Sultan. Le parcours débute par la visite de l’ancien appartement du musicien Abdelwaheb Doukkali, transformé en musée au 17ème étage de l’immeuble « Liberté ». Il se poursuit par une halte à la cité Maréchal Améziane, un ensemble résidentiel historique fourmillant d’activités. Le marché de la rue Agadir, conçu par l’architecte Jean-François Zevaco, mérite également le détour.

La journée idéale à Mers Sultan inclut une séance de cinéma, une pause-café aux « Champs Élysées » locaux, et une immersion dans l’ambiance du Nevada Skate Park. Pour clôturer la soirée, Time Out recommande un verre au Bar Atomic, suivi d’une vue panoramique sur la ville depuis le toit-terrasse de l’Hôtel Washington.