Maghreb: de grosses ambitions pour l’un des plus grands ports

L’Algérie s’apprête à marquer de son empreinte le paysage maritime méditerranéen avec l’extension du port de Djen Djen. Ce projet d’envergure, lancé sur instruction du président Abdelmadjid Tebboune, s’inscrit dans une stratégie nationale visant à moderniser les infrastructures portuaires du pays. Situé sur une route maritime stratégique reliant l’Asie à l’Europe, le port de Djen Djen bénéficie d’une position géographique privilégiée.

Sa proximité avec les grands axes de communication et les centres industriels en fait un candidat idéal pour devenir un hub logistique majeur dans la région. Le projet d’extension prévoit d’accroître la profondeur du quai de 18 à 20 mètres, permettant ainsi l’accueil de navires de plus grande capacité. La longueur du quai sera portée à 3000 mètres, renforçant considérablement les capacités d’accueil du port.

Un élément clé de cette modernisation est la construction d’un nouveau terminal à conteneurs. Prévu pour être opérationnel fin 2025, il devrait traiter plus de 2 millions de conteneurs par an, positionnant Djen Djen parmi les ports les plus importants du bassin méditerranéen. Cette initiative s’inscrit dans une volonté de dynamiser l’économie nationale en renforçant les échanges commerciaux et en attirant les investissements.

Le port modernisé devrait jouer un rôle de catalyseur pour le développement régional et national. Pour concrétiser cette vision ambitieuse, les autorités algériennes ont lancé un appel d’offres national et international. Ce processus vise à sélectionner les meilleurs partenaires pour mener à bien ce projet d’envergure.