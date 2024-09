Maghreb: l’Espagne envoie un message clair à ce pays

La marine espagnole s’apprête à déployer son fleuron naval à Melilla, une enclave espagnole située sur la côte nord-africaine. Le porte-avions L-61 Juan Carlos I, le plus imposant navire de guerre jamais construit en Espagne, mouillera dans les eaux de Melilla le 6 octobre prochain. Cette manœuvre s’inscrit dans un contexte de tensions territoriales persistantes entre l’Espagne et le Maroc.

Depuis avril, les forces navales espagnoles ont intensifié leurs opérations de surveillance et de dissuasion autour des territoires contestés par Rabat. Ces missions couvrent non seulement Melilla, mais aussi l’enclave de Ceuta, les îles Chafarinas et le rocher de Velez de la Gomera. L’arrivée prochaine du Juan Carlos I à proximité des eaux marocaines constitue une démonstration de force significative de la part de Madrid.

Publicité

Le choix de Melilla comme destination pour ce déploiement naval n’est pas anodin. Cette ville, revendiquée par le Maroc mais sous souveraineté espagnole, sera le théâtre d’une cérémonie hautement symbolique. Environ 400 civils prêteront serment d’allégeance au drapeau espagnol, renforçant ainsi l’affirmation de la souveraineté de l’Espagne sur ce territoire contesté.

L’événement ne se limitera pas à une simple démonstration militaire. Les autorités espagnoles ont prévu d’ouvrir les portes du porte-avions au public les 5 et 6 octobre. Cette initiative permettra aux habitants de Melilla de découvrir de près ce navire emblématique de la marine espagnole. En parallèle, une exposition mettant en valeur divers moyens navigants de la flotte espagnole sera organisée, soulignant davantage la présence maritime de l’Espagne dans la région.

Ce déploiement naval s’inscrit dans une stratégie plus large visant à réaffirmer la position de l’Espagne sur ses territoires nord-africains. Face aux revendications marocaines, Madrid semble déterminée à maintenir sa présence et son contrôle sur ces enclaves stratégiques. La venue du Juan Carlos I à Melilla représente ainsi un geste politique fort, alliant démonstration militaire et engagement civil.

L’analyse de la situation par certains observateurs suggère que cette action espagnole pourrait raviver les tensions diplomatiques avec le Maroc. Les relations entre les deux pays ont connu des périodes de turbulence par le passé, notamment autour de la question de la souveraineté sur ces territoires. Le déploiement d’un tel navire de guerre à proximité des côtes marocaines pourrait être perçu comme une provocation par Rabat.